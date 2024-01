Cristian acude a 'First Dates' dispuesto a conquistar a su cita con un ramo... de porras

"Soy el churrero de TikTok. Muchas veces monto mesas en plena calle para hacer churros gratis a mis seguidores. Tengo muchos fans y clientes", explicó Cristian en su presentación en First Dates este jueves.

El madrileño llegó al restaurante de Cuatro con un ramo de porras para regalárselo a su cita y, de esa original manera, intentar conquistarla… por el estómago.

Carlos Sobera, sorprendido, le preguntó: "¿Cómo es que tú no ligas estando en la churrería repartiendo porras?". El churrero le contestó que estaba esperando "a la candidata adecuada".

Carlos Sobera y Cristian, en 'First Dates'. MEDIASET

Además de hacer churros y porras o crear contenido para sus redes sociales, otra de las aficiones de Cristian era cantar: "Me gusta mucho cantar reguetón melódico a la vez que sentimental. Ahora voy a sacar un álbum entero de canciones de amor", explicó.

Su cita fue Amanda, una toledana a la que el original regalo que le tenía preparado el churrero no le impresionó demasiado: "No sé como decirlo sin que suene mal, pero me parece muy de notas lo de meter ahí las porras en las flores", afirmó.

La primera impresión de ambos no pudo ser más dispar. A Cristian le encantó su compañera de cena, reconociendo que le había gustado mucho: "Es guapa, mi prototipo".

Amanda y Cristian, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero Amanda no parecía tan contenta: "Me esperaba a una persona más musculosa, con tatuajes, con el pelo rizado… nada que ver con él", comentó algo decepcionada.

La cena comenzó regular, ya que a la hora de elegir menú ninguno encontró nada de su agrado en la carta: "Es todo muy pijo, yo vengo de lo básico, de la hamburguesa", señalo Amanda.

"A mí las cosas pijas no me llaman la atención, me gusta el Burger King" afirmó ella y mientras él asentía. Así que ambos se decidieron finalmente pedirse un plato de espaguetis con tomate.

Cristian, en 'First Dates'. MEDIASET

Cristian decidió quemar su último cartucho para tratar de enamorar a la toledana cantando por sorpresa uno de sus temas de reguetón en mitad del restaurante.

"¡Madre mía, tierra trágame! Me ha dado mucha vergüenza, yo soy poco de dar el cante. No me ha gustado nada", confesó ella al ver cantar al comensal.

Amanda y Cristian, en 'First Dates'. MEDIASET

El postre se lo tomaron en el reservado y, por si quedaba alguna duda, Amanda dejó claro que Cristian no era, ni de lejos, lo que estaba buscando.

En la decisión final, el churrero reconoció que sí tendría una segunda cita con Amanda: "Me parece simpática y guapísima". No obstante, ella prefirió no volver a verse "de forma amorosa, pero sí que quedaría como amigos para tomar algo por ahí".