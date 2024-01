Puri en 'First Dates': "Tengo un corazón excesivamente grande, puedo querer a varios hombres a la vez"

Laura Boado fue la encargada de recibir este miércoles a Puri a las puertas de First Dates. La madrileña le explicó a la camarera que se definía como una persona muy libre a la que no le gustaban los estereotipos.

"Soy muy atrevida, un espíritu libre, he sido siempre muy rebelde, me gusta llevar la contraria y seguir mi propio criterio", reconoció la enfermera.

Boado le preguntó sobre el amor en la vida de la comensal: "Cuando estoy con una persona, soy apasionada con ella, pero cuando estoy con otra, estoy también estupendamente".

Puri y Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

La respuesta dejó muy sorprendida a la camarera, que quiso indagar: "¿Estás hablando de poliamor?". Puri le contestó afirmativamente: "Un poquito".

"Tengo un corazón excesivamente grande y por supuesto que puedo querer a varios hombres a la vez. Quiero seguir siendo libre, dando y recibiendo muchísimo amor", aseguró la enfermera.

Su cita fue Juan, que, desde un primer momento, dejó claro que coincidía por completo con Puri en su idea de las relaciones de pareja, libres, sin ataduras y donde cabían más de dos: "Creo que se puede querer a dos personas a la vez y no volverse loco", confesó el soltero.

Puri y Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

La primera impresión de ambos fue muy buena: "Es atractivo, lo de que sea calvete tiene su punto, y la barbita hace cosquillitas", comentó entre risas la madrileña.

La cita no podía haber comenzado con mejor pie, así que los dos pasaron a la mesa para conocerse mejor y cenar. La velada fluyó sin problema, ya que los dos coincidían en casi todo.

Ambos eran divorciados desde hacía mucho tiempo y sin ninguna intención de volver a casarse o, siquiera, de volver a convivir con alguien como pareja.

"Cada uno en su casa y Dios en la de todos", zanjó Juan. Y es que ninguno de los dos se consideraba especialmente romántico: "El amor tiene fecha de caducidad", añadió.

Puri y Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

"Y el que diga que no, miente", sentenció el madrileño, a lo que ella asintió. Estaban tan sincronizados que hasta compartieron el plato de comida.

Juan, claramente interesado en su cita, se lanzó a preguntar: "¿Tienes pareja ahora?", a lo que la enfermera respondió: "Pareja no, pero tengo dos amigos íntimos". Entonces, el comensal exclamó entre risas: "¡Pues conmigo, tres!".

Al final, Juan sí que quiso una segunda cita con Puri: "Me ha gustado mucho de ella que me ha sorprendido, parece muy clásica por su forma de vestir", señaló el soltero.

"Pero durante la cita, me he dado cuenta de que no es así en absoluto", admitió. En cambio, Puri sorprendió a los espectadores, que ya les veían emparejados, descartando volver a quedar: "Me ha parecido muy agradable, pero me ha faltado chispa para tener algo más íntimo", concluyó.