Juan confiesa su adicción, en 'First Dates': "Como tenía continuamente ganas de sexo, acudí a una sexóloga"

Este martes, First Dates abrió sus puertas para celebrar el Carnaval. En una ocasión tan especial, el restaurante se decoró, de arriba a abajo, de fiesta y, presentador, camareras y barman no dudaron en enfundarse sus disfraces más carnavaleros y desfilar como si estuvieran en el mismísimo Sambódromo de Río de Janeiro.

Uno de los comensales que no quiso perder la oportunidad de celebrar entre máscaras, plumas y lentejuelas en el programa fue Juan, un sumiller de Tarragona.

"Tengo claro que soy súper hetero al 100%, no hay ninguna duda", así de rotundo se presentó, aunque luego añadió: "Es cierto que, estando de fiesta, me han confundido con homosexual o incluso bisexual".

'First Dates' en carnaval. MEDIASET

A su entrada en el restaurante fue recibido por Carlos Sobera, que no dudó en preguntarle: "¿Te resulta fácil ligar?". El comensal le respondió que "suena soberbio, pero sí, soy muy caliente, muy carismático y una persona culta y educada".

A pesar de no tener aparentemente problemas para encontrar pareja, Juan confesó que nunca se sentía del todo satisfecho: "Tenía continuamente ganas de sexo, no me saciaba, y tuve que acudir a una sexóloga".

Juan y Bruna, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Bruna, una brasileña residente en Barakaldo: "Me encanta cuidarme, voy al gimnasio a diario y tengo los pechos operados", reconoció la soltera en su presentación.

La primera impresión no pudo ser más positiva para los dos, entre ambos saltaron chispas nada más verse: "Para que me guste una chica tiene que ser fina y elegante, eso es lo primero", señaló Juan.

"Bruna va ligera de ropa, pero viste finamente y sensual", añadió el catalán, mientras que ella destacó de su cita que "es un chico guapo y de mi estilo".

Juan y Bruna, en 'First Dates'. MEDIASET

Juan y Bruna pasaron a la mesa para degustar el menú del restaurante de Cuatro y, durante la cena, la química entre ambos fue evidente, calentándose el ambiente según pasaban los segundos.

Tras los postres llegó la decisión final: "¿Os gustaría pasar el siguiente Carnaval juntos?", les preguntó un miembro del equipo del programa, a lo que ambos contestaron afirmativamente y se marcharon juntos.