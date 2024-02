Laura, en 'First Dates': "Cuando voy a la frutería o la carnicería, siempre quieren ligar conmigo. Creo que es una cosa hormonal"

"Cuando voy a la frutería o la carnicería y siempre quieren ligar conmigo, creo que es una cosa hormonal. Es que desatar tanta pasión me lleva solo a un sexo vacío que ya no quiero", afirmó Laura en su presentación en First Dates este lunes.

"Luego me acuesto en la cama y pienso que no soy feliz", añadió antes de que Carlos Sobera le abriera las puertas del restaurante de Cuatro: "¿Qué buscas en una pareja?", le preguntó el presentador.

"Que tenga conversación, que sea una persona con cerebro", respondió la madrileña con seguridad antes de comentar sus hobbies: "Me gusta escribir, tengo un libro medio acabado y otro empezado, la fotografía, la repostería…".

Giuseppe, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Giuseppe, un altísimo italiano residente en Madrid: "Soy un auténtico cavalieri italiano, me gusta esa imagen", admitió el comensal en su presentación.

A la madrileña, la altura de Giuseppe le dejó sin palabras, pero él estaba más que acostumbrado a sorprender por su tamaño: "Todos los días me paran por la calle para preguntarme, llama la atención, es normal", confesó.

La primera impresión no pudo ser más positiva, ya que ambos compartían pasiones como viajar y la cocina. Así que decidieron pasar a la mesa para conocerse mejor y descubrir si podían tener algún futuro juntos.

La cena fluyó perfectamente y la química entre ambos era evidente: "Quería encontrar a una persona que me vea íntegramente, no alguien que se quede solo en que soy sexy o buena en la cama", aseguró Laura.

Laura y Giuseppe, en 'First Dates'. MEDIASET

"Creo que la he encontrado, me ha gustado de verdad", afirmó sobre el napolitano, al que le puso algunas condiciones para volver a verse: "El piercing se lo tiene que quitar sí o sí, ya no se lleva, es muy años 90".

Al final, las caras de ambos, que no podían parar de mirarse y sonreír, les delataron, dejando muy claro a los espectadores de First Dates cuál sería el desenlace de la velada.

"Tendría una segunda cita con Giuseppe porque es una persona muy íntegra, muy de verdad, me hace sentir como en casa", afirmó ella. Él, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me ha gustado mucho cómo es".