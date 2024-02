Esta es la bebida preferida de los comensales de 'First Dates'

Por la barra del local de First Dates han pasado miles de comensales a lo largo de los años que lleva en emisión, y todas las bebidas previas a sus citas se las ha servido Matías Roure.

El barman lleva desde el inicio del programa de citas a ciegas, en abril de 2016, donde comensales de toda España acuden a cenar, conocerse y, si se gustan, volver a quedar sin cámaras delante.

El argentino ya casi puede adivinar lo que le van a pedir de beber los solteros para esperar a su cita después de tantos años sirviendo cocktails, cerveza, vino o refrescos a todos los que acuden en busca del amor.

Matías Roure, en 'First Dates' JUAN NAHARRO

El mojito, la estrella del programa

El mojito se ha convertido en la bebida estrella y no hay comensal que pase por el restaurante de First dates que no le pida a Roure que le prepare uno para esperar a su cita o para la cena.

"En el tema de cocktails y bebidas, el mojito se ha hecho invencible, pero siempre hay gente que va a lo más clásico: una cerveza bien fría, un buen vino tinto, un blanco, y aún siguen llegando personas que me piden cocktails extravagantes que no son muy comunes. Pero el mojito arrasa", ha llegado a destacar el argentino.

Matías Roure, en 'First Dates'. MEDIASET

De las citas que se graban en el programa cada día, por lo menos en cinco de ellas piden mojito como bebida principal para su velada, y nunca falla: Es el cocktail campeón.

Aunque Roure admite que también le gusta mucho cuando le dicen que les sorprenda con la bebida, ahí ya pone en marcha su creatividad en funcionamiento: "Mis favoritos son los cócteles con cítricos y con zumos tropicales", reconoce el barman.

Las otras bebidas: un mojito camuflado

Los refrescos también tienen sus seguidores, pero la cerveza, el mojito y el vino están por encima de ellos. También recuerda que el cocktail más raro que le han pedido fue en una ocasión en la que una señora que le pidió un mojito camuflado.

"Me quedé muy sorprendido, pero le serví un cocktail. Lo que ella nunca se imaginó es que era un mojito, pero lo camuflé tanto que no lo reconoció", aseguró entre risas el argentino.

Su receta especial

Roure también tiene sus preferencias a la hora de preparar bebidas, y hay uno especialmente "poderoso" que le gusta mucho hacer. Se trata de uno de margarita de granada, que se prepara con hielo picado en la coctelera y mojando el borde de la copa con zumo de lima para que se pegue la sal.

Sus ingredientes son tequila, Cointreau, lima o limón y el componente estrella, zumo de granada, realizando una mezcla que no deja indiferentes a los comensales de First Dates.