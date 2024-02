Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates', explica el origen de la expresión 'no dar pie con bola'

Richard Pena, el actor encargado de poner la voz en off de First Dates al inicio del programa y de presentar a algunos de los comensales, desveló este lunes el curioso origen de la expresión 'no dar pie con bola'.

Tras su clásico: "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?", el barcelonés explicó el origen de la frase, muy alejado del fin con el que se utiliza en la actualidad.

"La expresión 'no dar pie con bola' procede de un juego de cartas muy antiguo. El pie y la bola eran dos de las jugadas que se podían hacer. Si no conseguías llevar a cabo ni la una ni la otra, significaba que no jugabas bien", explicó.

Logo de 'First Dates'. MEDIASET

"En la vida real, no dar pie con bola se refiere a las personas que no consiguen que nada le salga correctamente", añadió el actor y colaborador del programa Fiesta de Telecinco.

El actor instó a los espectadores del programa de Cuatro la aplicaran a su vida diaria: "Si sientes que no das pie con bola en los asuntos del corazón, tienes que cambiar tus reglas en el juego del amor".

Tras esto llegó la presentación de los comensales, de los que Pena dijo que eran solteros que, con su cita de la noche, iban a conseguir un repóker de corazones.