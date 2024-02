Paola se queja de que su cita en 'First Dates' sea virgen: "No quiero tener que enseñar a nadie"

Enrique llegó a First Dates con las manos muy ocupadas y sin poder soltar nada para saludar a Carlos Sobera a su llegada al restaurante de Cuatro.

Y el que el madrileño reconoció que "toco tres instrumentos, la flauta, la trompeta y la trompa", por eso se llevó a su cita una flauta travesera y una partitura.

Y es que el estudiante no era lo que habitualmente se podría esperar de un chico de 23 años: "Soy un señor mayor en un cuerpo de joven, mis amigos me llaman El Barroco", afirmó.

Enrique, en 'First Dates'. MEDIASET

Enrique quiso aclarar que actualmente no trabajaba porque estaba terminando de estudiar Ingeniería de Diseño Industrial, a lo que el presentador espetó: "Qué barbaridad, eres un auténtico cerebro".

El joven le contó que había acudido al restaurante del amor en busca de "una chica cariñosa y divertida a la que le guste la música y el arte", reconoció.

Además, le mostró a Sobera el regalo que le había llevado a su compañera de cena: "Es el corazón de First Dates hecho por mí en una impresora digital con un mensajito secreto detrás".

Carlos Sobera y Enrique, en 'First Dates'. MEDIASET

"Alguna vez he entregado en el bus tarjetas a chicas de las que me ha llamado la atención la energía tan bonita que tenían", confesó el madrileño.

Tras eso, Enrique se dirigió, acompañado por las camareras, a la mesa a esperar a su pareja de la noche, que fue Paola, una toledana estudiante de Filología Hispánica.

"Me considero una persona curiosa, me gusta aprender de todo", reconoció. A la joven no le gustó mucho el regalo que le entregó el presentador de parte de su cita.

Paola y Enrique, en 'First Dates'. MEDIASET

"La tarjeta me parece excesiva, sin conocerlo lo veo como muy enamoradizo y eso no me llama la atención", explicó antes de pasar a la mesa y conocer a Enrique

La cita no fue demasiado bien, ya que la química entre ambos era inexistente. A la toledana no le interesaban lo más mínimo ni los planes de montaña, ni el mundo del arte, ni la música, las tres pasiones del madrileño.

"Cuando me dijeron que era músico esperaba que fuera rockero y tocara la guitarra, no la flauta travesera", reconoció Paola, visiblemente decepcionada.

Durante la velada abordaron el tema de las parejas que habían tenido en su vida: "He tenido solo una pareja anterior, pero nunca he tenido relaciones sexuales. Soy virgen", reconoció el estudiante.

Paola no dio crédito a lo que había escuchado: "Estoy flipando. Yo soy muy activa y no quiero tener que enseñar a nadie", se quejó al equipo del programa.

Paola y Enrique, en 'First Dates'. MEDIASET

El postre lo tomaron en el reservado, amenizados por la flauta travesera de Enrique, que tocó una canción de la película La Bella y la Bestia, pero tampoco le gustó a Paola: "¿Cómo salgo de aquí?", se preguntó.

Al final, la toledana no quiso tener una segunda cita con Enrique porque "no he sentido química, le veo como a un amigo. Él, por su parte, prefirió no volver a quedar porque "opino exactamente lo mismo que ella".