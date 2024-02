Breogán confiesa en 'First Dates' la original forma de despertar a sus parejas: "Le pego en la cara con..."

"He viajado por todo el mundo visitando parques de atracciones, he probado más de ochocientas montañas rusas", afirmó Raúl en su presentación en First Dates este lunes.

El tarraconense explicó que le encantaba sentir la adrenalina y viajar: "Estuve diez años viviendo en Japón. Me fui para aprender el idioma y me di cuenta de que, el país en sí, era como un maravilloso parque temático", reconoció.

Carlos Sobera le recibió a las puertas del restaurante del amor y le preguntó que era lo que esperaba de su cita. Pero el comensal contestó de una forma muy original, con un haiku o proverbio japonés.

Raúl y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"La mirada dice más que las palabras y quiero encontrar a una persona que sea mi mejor amigo, una persona con quien reír, con quien compartir un pedazo de los dos", reconoció el tarraconense.

Raúl se fue directo a su mesa a esperar a su cita del día, Breogán, que ya conocía el local de First Dates. El madrileño visitó el programa a finales de junio de 2023 sin mucha suerte, ya que no le gustó su velada con Álvaro.

Breogán, en 'First Dates'. MEDIASET

Raúl, al ver el aspecto de Breogán, completamente tatuado por la cabeza y barba muy poblada, señaló: "Me he quedado impactado, es un tío muy diferente".

Ya en la mesa, la pasión de Raúl por las atracciones no convenció a al músico, que reconoció que "si a mí, si me tiras de un alto, se me sale el alma y tienes que hacer un exorcismo para volver a metérmela dentro".

El comensal le confesó a su cita que "podría ir contigo a un parque de atracciones, pero a sostenerte la mochila o la chaqueta desde abajo, nada más".

Raúl y Breogán, en 'First Dates'. MEDIASET

Como en ese tema no coincidían, la conversación cambio de rumbo hacia su situación sentimental o sus relaciones previas. Entonces, sin pensárselo dos veces, Breogán hizo una declaración bastante sorprendente.

"Cuando estoy con alguien estoy de mejor humor. Posiblemente, despierte a mi pareja pegándole con el pene en la cara, le esconda las pastillas en el horno… y disfrute viendo como pierde la cabeza", admitió el músico.

Breogán, en 'First Dates'. MEDIASET

Raúl no pudo dar crédito a lo que acababa de escuchar, y solo pudo responder con una risa nerviosa: "Es muy divertido, le gusta que la gente se lo pase bien a su alrededor y, en ese sentido, me identifico mucho con él", aseguró.

Al final, y entre risas, Breogán admitió que le gustaría tener una segunda cita con Raúl porque "creo que es un mamífero decente y eso hay que aprovecharlo".

Pero el tarraconense no pensó igual: "Lamentablemente, no tendría una segunda cita, he disfrutado mucho, le veo como un buen amigo, pero no habría nada más que eso", concluyó.