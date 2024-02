Candy, en 'First Dates': "Cuando salgo de fiesta bailo reguetón, no estoy cerrado a nada"

"En el amor los prejuicios nunca son buenos, porque te obligan a enjuiciar a una persona de la que te podrías enamorar", afirmó Carlos Sobera este lunes antes de la cita de Cynthia y Candy.

El primero en llegar al restaurante del amor de Cuatro fue el madrileño, y lo hizo acompañado por el resto de integrantes de su banda heavy, los Impactrones.

"Los heavys somos muy románticos y cariñosos, no somos violentos, somos unos blandos", se presentó Miguel, aunque todo el mundo le conocía por su apodo, Candy .

Candy, en 'First Dates'. MEDIASET

El atuendo del cantante y guitarrista no dejó indiferente a nadie, pero también sus comentarios: "En el amor soy una perra, soy guarrete, me gusta el sexo, lo carnal".

Eso sí, como comentó Sobera al principio de la velada, los prejuicios no eran buenos y, a pesar del aspecto de metalero de Candy, el comensal admitió que "cuando salgo de fiesta bailo reguetón, no estoy cerrado a nada".

Su cita fue Cynthia, una maquilladora madrileña apasionada también de la música: "Soy melómana, que no es que me gusten los melones", explicó en su presentación entre risas.

"Mi hombre ideal es Maxi Iglesias: rubio, guapo, con ojos claros", explicó antes de conocer a alguien tan diferente a sus gustos como Candy. Pero cuando llegó a su mesa, su cita no estaba.

Y es que, en ese momento, Sobera anunció la actuación en directo de la banda los Impactrones, que interpretaron el tema Cosas guarras desde el lugar más elevado del local.

Candy, en 'First Dates'. MEDIASET

La madrileña quedó muy impactada y reconoció: "La actuación me ha encantado, ha sido maravillosa, es rock con un toque guasón muy divertido".

Tras el concierto, Candy y Cynthia se sentaron a cenar para conocerse mejor y ver si, después del shock inicial, conseguían congeniar. Poco a poco fueron surgiendo temas de conversación en los que ambos encajaban perfectamente y las risas y las bromas fueron continuas.

Cynthia y Candy, en 'First Dates'. MEDIASET

Más tarde comenzaron a hablar de cosas más profundas y Candy resultó ser una caja de sorpresas: "Nací en una familia ultra religiosa perteneciente al Camino Neocatecumenal, también conocidos como ‘los kikos’. Lo he pasado muy mal por ser como soy, pensaba que todo lo que hacía era pecado", admitió.

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Cynthia: "Me encantaría poder seguir hablando de cosas que nos han quedado pendientes", pero ella, por su parte, descartó volver a quedar: "Me has encantado como amigo, me lo he pasado brutal, pero no he sentido conexión como pareja".