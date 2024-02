Richel, en 'First Dates': "No he tenido nunca sexo con alguien que no supiera bailar"

"Creo que el hecho de medir 1,60 metros me limita mucho a la hora de ligar. Nunca he tenido novia", reconoció Neti en su presentación en First Dates este martes.

Y añadió: "Tengo que potenciar otras herramientas, como mi personalidad o mi carita". A su entrada en el restaurante fue recibido por Carlos Sobera, quien no tardó en lanzarle su clásica preguntar: "¿Qué es lo que has venido a buscar al programa?", a lo que el mallorquín respondió "Busco una chica de mi estatura, me gustan las latinas bajitas", admitió.

Neti, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Richel, una joven cocinera venezolana con las metas bastante claras: "Me gustaría ser actriz y llegar a Hollywood, también tener un programa de cocina para fusionar mis dos pasiones", admitió.

Desafortunadamente para Neti, la primera impresión que le causó a su pareja de la noche no fue muy esperanzadora y, una vez más, su altura se convirtió en un impedimento para encontrar el amor.

"No es mi tipo, a mí me gustan las personas altas y fuertes, para bajita ya estoy yo", señaló entre risas la cocinera. A pesar de no estar muy impresionados el uno con el otro, ambos decidieron pasar a la mesa para conocerse mejor y descubrir si tenían puntos en común.

Neti y Richel, en 'First Dates'. MEDIASET

No tardó en descubrirse que, para la venezolana, el baile era una de sus pasiones y saber bailar, requisito indispensable para conquistarla: "Ligo bailando, no he tenido nunca sexo con alguien que no supiera bailar. Si no tienes ‘sazón’ bailando, tampoco lo tienes en la cama", aseguró entre risas.

Sin embargo, para el recepcionista, bailar era una asignatura pendiente, por lo que sugirió llegar a un acuerdo: "Yo te doy clases de inglés y tú, a cambio, me da clases de baile, sería todo un placer" dijo Neti.

También trataron temas más íntimos, como si el papel que les gusta asumir en la cama es el de pasivo o el de activo; y si el tamaño importa o no, a lo que Richel exclamó enter risas: "Si el miembro mide menos de 10 centímetros no es un pene, es una pena".

Neti y Richel, en 'First Dates' MEDIASET

Antes de decidir si volvían a quedar o no, la comensal admitió que esperaba a alguien más alto en su cita, pero el mallorquín, sin ningún tipo de complejos, contestó: "Contra eso no puedo hacer nada, son los genes que me han tocado".

Al final, Richel reconoció que tendría una segunda cita con Neti "pero solo como un rollete, en una relación seria no nos veo". Él, por su parte, no desistió: "Pues yo creo que habría vuelto a quedar con ella, y nos lo habríamos pasado todavía mejor que hoy".