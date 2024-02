Irene, en 'First Dates': "Si hago el amor con alguien me enamoro, no lo puedo evitar"

"He venido a Madrid para el programa y llevo dos noches sin dormir por el miedo de estar sola en una ciudad grande", confesó Irene en su presentación en First Dates.

Y es que la barcelonesa admitió que "aquí me siento como una cateta en Beverly Hills, aunque vaya de 'piji' el barrio lo llevo dentro y tengo pánico a lo desconocido".

A las puertas del restaurante de Cuatro fue recibida por Carlos Sobera que, rápidamente, le acompañó a la barra donde le esperaba Xavi, su cita de este miércoles.

Irene y Xavi, en 'First Dates'. MEDIASET

El barcelonés aseguró que, hasta ahora, no había tenido ninguna suerte en el amor: "No he tenido ninguna relación, he tenido proyectos o prototipos, pero nada de verdad".

"Debe de ser porque soy muy bueno. Creo que las mujeres prefieren a tíos con un punto de cabroncetes y yo no sé ser así", le contó el comensal al presentador.

En cuanto a pasiones en la vida, el treintañero seguía anclado en su infancia: "Soy muy friki del cine y de las series. Mis favoritas son los Power Rangers, Masters del Universo y Star Wars. Colecciono sus muñequitos, es mi único capricho".

Ambos, acompañados por el presentador, pasaron a la mesa para comenzar la velada y conocerse mejor. Durante la cena, la pareja no pudo evitar los nervios propios de una primera cita y sacaron a relucir su inexperiencia en el terreno amoroso.

Xavi e Irene, en 'First Dates'. MEDIASET

"No he tenido muchas citas, realmente, esta es mi primera cita formal" afirmó la administrativa, a lo que él le respondió: "Pues yo citas sí, pero nunca he tenido una relación. No sabría explicar por qué las chicas desaparecen de repente, porque jamás me dan una explicación".

Ya sin su pareja de la noche delante, Irene comentó que le resultaba muy extraño que su cita nunca hubiera tenido pareja y que ella, hace tres meses, sí vivió un escarceo amoroso: "Acabó, eso sí, en una depresión, porque yo, si follo con alguien, me enamoro, no lo puedo evitar".

En la decisión final, Xavi afirmó que sí le gustaría tener una segunda cita con Irene: "Me gustaría conocerla mejor porque me ha parecido una chica muy agradable". En cambio, la barcelonesa le dio calabazas: "Le he visto un poco paradito".