Mohammed, en 'First Dates': "Soy originario de Guinea Conakry y en mi país, ser gay es algo horrible"

"Suelo vestirme de mujer porque me siento más chica que chico, y me gustaría ser un modelo internacional como Naomi Campbell", dijo Mohammed en su presentación en First Dates este martes, destilando glamour al hacer su entrada al local de Cuatro luciendo un vestido de noche rojo, sandalias de tacón y chaqueta a conjunto.

Carlos Sobera fue el encargado de darle la bienvenida al restaurante del amor, y se interesó por los orígenes del comensal: "Llevo siete años en España, pero soy originario de Guinea Conakry. En mi país, ser gay es algo horrible".

"Le agradezco a mi padre que fuera él que me ayudó a viajar a salir de ahí y poder hacer mi vida en otro lugar", recalcó el soltero en su conversación con el presentador.

Mohammed y Julián, en 'First Dates'. MEDIASET

Cuando abordó temas amorosos, el africano confesó que, hasta ahora, no había conocido el amor: "No me he enamorado nunca, ni he tenido ninguna relación".

Su cita fue Julián, un joven granadino que se definía a sí mismo como "una persona a la que le gusta mucho la moda, el maquillaje, ir conjuntado, cuidarme el cutis, hacerme la permanente…".

La primera impresión fue muy positiva, por lo que ambos se dirigieron a la mesa para iniciar la velada y una conversación, que les podría llevar a un futuro juntos fuera de las puertas del restaurante o, a despedirse definitivamente en la decisión final.

Mohammed no tardó en abrirse y contarle a su pareja como fue su traumática llegada a España cuando era prácticamente un niño: "Imagínate en medio del mar flotando en una patera con cincuenta y tantas personas más".

"Debiste de pasar mucho miedo", respondió, visiblemente emocionado, el granadino, "sí, pero más miedo se pasa en África siendo gay", le respondió el modelo.

Mohammed y Julián, en 'First Dates'. MEDIASET

De pronto el restaurante se convirtió en una pista de baile y Mohammed demostró que no le faltaban dotes como bailarín y, sobre todo, que no le importaba absolutamente nada lo que los demás pudieran pensar de él.

"No tengo preocupación de nada, soy yo mismo", aseguró, algo que Julián corroboró: "Es súper abierto de mente, le da igual todo y hace muy bien. Es un diez".

Al final, el granadino sí que quiso una cita con Mohammed: "Me ha gustado su personalidad y me gustaría conocerlo más". Pero el africano reconoció que no había sentido atracción por su compañero y que no quería volver a quedar: "No me gusta mucho su físico, pero sí me gustaría conocerle como amigo".