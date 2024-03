Julián Contreras y la deuda que dejó tras irse de Madrid: "Me pagas o entramos por vía judicial"

Julián Contreras no ha sido el mejor inquilino posible y prueba de ello han sido las dos ocasiones en las que ha sido desahuciado. El hijo de Carmina Ordoñez se ha convertido en el centro de todas las miradas tras haber tenido problemas con su casera, como así lo ha contado ella en televisión.

Todo comenzó hace un año, cuando el hombre abandonó su casa situada a las afueras de Madrid. Los conflictos llegaron hasta los juzgados debido a la falta de entendimiento. Un problema que aún tienen ambas partes muy presentes, pues Julián sigue debiéndole a su antigua casera más de 30.000 euros.

El televisivo, que actualmente vive en un pueblo de Cuenca con menos de 400 habitantes, explicó que "se fue a noche antes de ser desahuciado", dejando incluso fotografías y otros recuerdos personales. "Se olvidó de fotos de su madre, sus hermanos, fotos con Norma Duval, entre otros objetos. También un equipo de música muy valioso", explicó una reportera de Vamos a ver.

Según Contreras, ya estaría todo pagado, aunque eso no es lo que ha asegurado su arrendadora: "No pagó tampoco los recibos de agua. A esto hay que sumar también el gasto de los abogados, procuradores, cerrajeros. Incluso descontando lo que se le reclamaba del ivima, es más de 20.000 euros. Bueno, la cifra está más cerca de los 30.000. Es que no te puedo dar una exacta porque también entran los intereses y cosas que son importantes".

Según ha explicado la mujer, Julián decidió no acogerse al programa de ayudas a la vivienda que en 2020 intentó dar un apoyo a los inquilinos durante la pandemia por el COVID. "Esto arranca en 2020 y hasta febrero de 2023 no se ha ido de la casa", confesó.

"Esto empieza en marzo, se le manda un burofax y su actitud es 'puedo no pagarte. Se le reclama la cantidad en junio de 2020 y se le dan los 30 días legales para evitar enervar la acción: me pagas o entramos por vía judicial. Mi abogado presenta la denuncia en julio e informa al entorno legal de Julián Contreras que en agosto cierran y no le van a llegar. Por lo que se admite la denuncia a trámite y no se le notifica hasta diciembre de 2020. A continuación, el juicio se da para enero, pero él dice ser vulnerable", aseguró la mujer.

Aunque no solo dejó tras él fotografías y una gran deuda, sino que además al regresar a la casa "se la encontraron bastante mal", y tuvo que hacer una limpieza a fondo y pequeñas reformas. "Ha dejado de pagar el alquiler porque el dinero que tiene prefiere utilizarlo para otras cosas".

Actualmente, Julián Contreras vive en Villar de Cañas en un chalet de una única planta. De acuerdo a Jaleos, el hijo de Carmina Ordoñez su nuevo hogar ya estaba completamente amueblado y cuenta con una parcela de 2.500 metros cuadrados. Sobre los pagos de esta nueva vivienda no hay datos.