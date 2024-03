Dani Martín anuncia por sorpresa en Instagram su gira de 2025: en solo unas horas ha vendido todo y ya va por su cuarto Wizink

Los fans de Dani Martín están de enhorabuena. El madrileño ha anunciado una gira de cara a 2025 para celebrar sus 25 años en la música. Y, aunque inicialmente reveló que el tour solo tendría una parada en España, el éxito de ventas ha hecho que en apenas unas horas la amplíe a cuatro, aunque todas en la misma ciudad.

La primera cita era en Madrid, el 20 de diciembre, en el emblemático Wizink Center. Pero después confirmó tres fechas más que se han ido llenando: 19 de diciembre de 2025, 13 de diciembre y 12 de diciembre, la cual todavía tiene entradas a la venta. Habrá que esperar para saber si actuará más días.

De esta forma el exvocalista de El canto del loco regresa a los escenarios tras haber anunciado su adiós temporal a finales de 2022. "Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reguetón que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros". Con esas palabras, Dani Martín se despedía en diciembre de 2022 por un tiempo indeterminado, hasta dentro de "unos años", porque ahora lo que quiere es "mejorar como persona".

Horas después de su marcha temporal, y tras haberse hecho eco de la noticia la mayoría de los medios y de que sus seguidores, amigos y compañeros le animaron tras esta despedida de la música por un tiempo indeterminado, el madrileño quiso matizar sus palabras con un nuevo vídeo en Instagram.

"Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona, ni nada de eso", decía el cantante.

Recientemente, había sido noticia por su nueva canción en la que la actriz Ester Expósito es la absoluta protagonista. El tema, que se llama Ester Expósito, está encabezado por una foto de la actriz con la boca abierta y habla de ella, de cómo se lo pasa de fiesta mientras suenan canciones del Canto del Loco y de cómo se quedó paralizado cuando la tuvo delante. Además, destaca también otros nombres de artistas como Leiva, Hugo Silva o Arón Piper.

"Ester Expósito, suena la 'Foto' del Canto y te has puesto a bailar. Mi nueva canción ya fuera en todos lados", publicó tanto en Twitter como en Instagram el artista, que con este tema recupera el sonido del grupo que lo lanzó a la fama y que dice cosas como que la actriz le tiene "muy loco".