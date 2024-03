Destapan la condición que la organización de 'Supervivientes' exige a los concursantes para pagarles su sueldo

A tan solo unos días para que este jueves, 7 de marzo, arranque la nueva edición de Supervivientes, los concursantes ya han puesto rumbo a la isla de Honduras, desde donde Telecinco pondrá al límite sus capacidades de supervivencia.

Entre las numerosas incógnitas que se han abierto en torno a algunos de sus participantes más mediáticos -como es el caso de Carmen Borrego, Arkano, Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol y Pedro García Aguado-, se encuentra la motivación económica de su aventura. Y es que no es ninguna sorpresa que la dura experiencia en Cayos Cochinos suponga, a su vez, un sueldo en basé a su caché.

Sin embargo, como sucede en cualquier trabajo, los concursantes deben cumplir con una condición antes de poder cobrar. Una hasta ahora secreta condición que, este lunes, ha salido a la luz en Vamos a ver, el programa presentado por Joaquín Prat.

Todo comenzó cuando uno de los colaboradores, Pepe del Real, ha aludido a los esperados saltos en el helicóptero, poniendo sobre la mesa el nombre de Carmen Borrego, quien ha confesado tenerle miedo a esta prueba inicial del reality. "El helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotel", ha expresado.

En este punto del debate, Isabel Rábago ha intervenido en el debate, postulándose como una posible defensora de la hermana de Terelu Campos. "Para mí, es una fantasía que Carmen esté allí. Que se tire del helicóptero… Mataría porque estuviera todo el tiempo posible. Pero es superduro", ha concluido la colaboradora que, en 2021, participó en la edición de 2021 de Supervivientes.

Precisamente, al conocer de primera mano los entresijos del programa, Rábago ha señalado la razón principal por la que Borrego saltará del helicóptero. "Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente. Entonces tú por lo menos saltas y cobras", ha desvelado, sobre esta necesaria condición para los concursantes, a lo que el propio Prat ha añadido: "No, si la cuestión es que se suba al helicóptero…".