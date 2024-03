El pasado de las gemelas Zapata de 'First Dates' como reporteras de televisión

Las gemelas Marisa y Cristina Zapata llevan ocho años trabajando en First Dates, su labor es la de acompañar a los comensales que acuden al restaurante del amor a sus mesas y servirles la comida.

Las extremeñas forman parte del staff del programa junto a Carlos Sobera, Laura Boado y Matías Roure, pero también compartieron plató con Lidia Torrent, Elsa Anka o Yulia Demos.

Pero antes de trabajar en el programa de Cuatro, Marisa y Cristina pasaron por las tablas del teatro y por varios programas de televisión y series.

Siempre juntas: de estudiar arte dramático a la TV

Nacidas en Fregenal de la Sierra, un pueblo de 5.000 habitantes de Badajoz, las hermanas decidieron estudiar Arte Dramático para labrarse un futuro en el espectáculo.

Lograron compaginar sus estudios con trabajos de teatro profesional y giras por toda España, debutando en 1999 en el Festival Teatro Clásico de Mérida.

Tras pasar por varios castings, Marisa y Cristina probaron suerte en la televisión, trabajando como reporteras algunos programas de televisión en Canal Sur, Canal Satélite Digital, Canal Extremadura y en La Sexta.

Cristina buscó el amor en el programa

A finales de febrero, Cristina decidió probar suerte en First Dates y buscar el amor, abandonando por un día la bandeja y el delantal para dejarse conquistar.

"He venido súper contenta y súper tranquila porque confío mucho en el equipo y aquí estoy en mi casa", reconoció la extremeña a su entrada en el local de Cuatro.

Cristina Zapata y Víctor, en 'First Dates'. MEDIASET

La encargada de acompañarla a la mesa, como no podía ser de otra forma, fue su hermana Marisa, que se debatía entre la emoción, por la posibilidad de que su gemela encontrará a su media naranja, y los nervios: "Para mi hermana quiero un chico que sea honesto, amable y trabajador", señaló la camarera.

Su cita fue Víctor, un mecánico aeronáutico de Madrid, y la velada transcurrió sin problemas, ya que ambos se encontraban en un punto vital muy similar y buscaban lo mismo.

Pero, al final, el soltero sí que quiso tener una segunda cita con Cristina: "Me encantaría, se me ha hecho corto". Pero la camarera del programa prefirió no volver a quedar: "A pesar de que es una persona maravillosa, no he sentido esa atracción, esa conexión, que uno tiene que sentir", concluyó.