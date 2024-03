Ángel Cristo Jr. ya está rumbo de Honduras con el resto de concursantes de Supervivientes 2024. En medio de diversas polémicas, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo demostrará sus dotes de supervivencia en el reality de Telecinco.

Pero su presencia en el concurso ya ha provocado algunas consecuencias, como un burofax mandado a Mediaset por la vedette y Sofía Cristo para prevenir.

Este lunes, Así es la vida ha mostrado imágenes inéditas de Ángel Cristo Jr. en su vídeo de presentación de Supervivientes 2024, en las que el hijo de la vedette se ha sincerado sobre cómo actuará en el reality.

"Supervivientes me viene muy bien para alejarme de todo lo que está ocurriendo aquí, y para hacer un reseteo mental", ha confesado Ángel Cristo Jr.

"Cuando salió lo de Supervivientes ha habido de todo: la gente que me quiere se ha volcado, y las críticas son que me subo al carro de los realities. Yo desde que nací ya me subieron, desde que nazco estoy en las revistas", ha expuesto.

Ángel Cristo Jr. ha explicado que llevará mal el clima, pues es "de frío total" y detesta "el calor". "En un momento puedo tener un crujido", ha dicho sobre su estado físico. Por otro lado, ha insistido en que echará mucho de menos a Ana, su mujer.

El hijo de Bárbara Rey ha hablado de su pasado familiar para compararlo con el concurso: "La época en la que yo estaba en el circo había días que estábamos sin agua y sin luz, intento mentalizarme para la lluvia, los bichos, el hambre... Pero después de la tormenta sale el sol".

"Voy a Supervivientes sin ningún miedo", ha asegurado el hijo de la vedette, explicando que quiere "pasarlo bien". En cuanto al salto en helicóptero, tampoco es algo que le genere inseguridad.

Así, ha expresado: "Yo voy a concursar en Supervivientes, pero no voy a evadir ninguna conversación con nadie. Si me preguntan, claro que puedo hablar y tener un momento distendido con mis compañeros".

"A mí no me conocen absolutamente porque he estado siempre alejado. Siempre he intentado huir de la vida de estar expuesto de mi familia", ha manifestado Ángel Cristo Jr., explicando que ha vuelto a dar la vuelta a la situación por volver a la televisión.

"No he hablado de la vida de mi familia, he hablado de la mía, y eso incluye hablar de ciertos detallitos", ha defendido el concursante del reality de supervivencia sobre su polémica entrevista en ¡De viernes!.