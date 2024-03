Ángel Cristo, rumbo a 'Supervivientes 2024' rodeado de polémicas, aunque absuelto de su última demanda

Ángel Cristo Jr será uno de los próximos concursantes de la nueva edición de Supervivientes, uno de los realities más conocidos de Telecinco. Por ello, él junto al resto de sus compañeros se han comenzado ya los preparativos y han puesto rumbo a la Honduras.

Sin embargo, a diferencia de los otros concursantes, su despedida de España no ha estado arropada por sus seres queridos, sino envuelta en polémicas. No solo por el frente abierto con su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo, sino por la denuncia por maltrato por parte de la que fuera su exmujer.

Como así anunció en noviembre Gema López, Ángel Cristo había sido denunciado por la madre de su hijo a principios del año pasado. Así, durante todo este tiempo el Juzgado de Alcorcón, Madrid, ha estado investigando el caso. Sin embargo, finalmente el 29 de febrero se archivó la denuncia en la que se aseguraba que el hijo de la vedetelle llamaba a su pareja "zorra, puta y loca" entre otros comentarios vejatorios.

"En cuanto a la situación de acoso con permanentes llamadas que dice estar sufriendo la perjudicada también ha de compartirse el criterio del juez 'a aquo' al referirse a la grabación anteriormente referida de la que no se deduce sino una problemática situación de las partes en relación con las visitas de la hija menor común. Como veremos, no consta la lista de llamadas recibidas por la perjudicada", se pudo leer en el auto ofrecido por la revista Semana.

Así, y sin tener "indicios bastantes para la prosecución del procedimiento" finalmente Ángel Cristo podrá marchar a concursar. Aunque, antes de irse, ha tenido unas palabras con la prensa, que se encontraba en el aeropuerto de Barajas. El hombre también ha sido denunciado por su madre y su hermana por las declaraciones que hizo en televisión.

Como así han recalado ambas, le piden a Ángel Cristo que no haga ningún tipo de comentario que pueda afectar a su derecho al honor, a la intimidad y a "su propia imagen" durante su paso por el programa. Unas palabras que no parecen afectarle, pues, como así, se ha preguntado: "¿No se suele demandar después de hablar?".

"No he hablado con nadie, pero yo voy a pasarlo bien, ha intentar concursar bien y todo genial", ha respondido con ironía el televisivo a los frentes que tiene actualmente abiertos con las mujeres de su círculo más cercano, demostrando que no tiene miedo a las acciones legales contra él.