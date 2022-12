"Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el regueton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros". Con esas palabras, Dani Martín se despedía por un tiempo indeterminado, hasta dentro de "unos años", porque ahora lo que quiere es "mejorar como persona".

Así lo explicó el cantante en un mensaje que ha acompañado de un vídeo, donde interpreta junto a su banda la canción La madre de José, de su último concierto en la madrileña sala La Riviera el pasado 7 de diciembre.

Horas después, y tras haberse hecho eco de la noticia la mayoría de los medios y de que sus seguidores, amigos y compañeros le animaran tras esta despedida de la música por un tiempo indeterminado, el madrileño quiso matizar sus palabras con un nuevo vídeo en Instagram.

"Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona, ni nada de eso", decía el cantante, recién levantado.

"Necesitaba descansar y es lo que necesito, como todos cuando ha acabado una etapa y hay que vivir para empezar otra", alegaba, asegurando que no está enfadado.

"Emocionalmente, no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho", ha asegurado en sus redes el exvocalista de 'El canto del loco', quien ya en el pasado había confesado sus problemas de salud mental.

En su primer mensaje, lo cierto es que Dani se sinceró con la siguiente afirmación: "Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta (...) Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho", ha escrito en Instagram, donde ha acumulado miles de comentarios de sus seguidores.

En el vídeo elegido para anunciar su retirada, el cantante también aparece saltando a la comba, así como imágenes de sus seguidores para entrar en el último concierto en La Riviera, espectáculo en el que dijo a sus seguidores: "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone corazón".

Martín cerró su texto de despedida con la afirmación de que piensa seguir siendo quien es: "Solo voy a mejorar como persona", ha asegurado.

"Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blockout (apagón)", concluyó en este mensaje, que ha sido apoyado por compañeros de profesión como el cantautor Andrés Suárez o Alejo Estivel, entre otros.