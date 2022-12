Los motivos de salud de Dani Martín que le han llevado a apartarse de la música

Dos días después de su último concierto en Madrid, el cantante Dani Martín anunciaba a sus seguidores que dejaba la música por un tiempo indeterminado. "Nos vemos en unos años, sed felices", indicó. A través de varios mensajes publicados en sus redes sociales, el exvocalista de El canto del loco se ha sincerado sobre los motivos que le han llevado a aparcar su carrera, muchos de ellos relacionados con la salud.

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta", ha comenzado diciendo Dani Martín en su mensaje de despedida.

El cantante ha hecho un repaso de todo por lo que ha pasado en su carrera musical en solitario: "He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción", ha confesado.

Respecto a sus problemas de salud, Martín ha contado a sus seguidores que no son solo físicos, sino también mentales, y ha reconcido que desde que ha dejado el alcohol ha aprendido a vivir de otra manera.

"A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente, no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más", ha indicado.

Ya en la pasada primavera, el artista desveló que se medicaba como terapia para sus problemas de salud mental y que estaba yendo al psiquiatra. "A mí me gusta contar que a mí el psiquiatra me ha ayudado un montón, me ha enseñado a gestionar un montón de cosas", aseguró entonces.

En su último mensaje, Martín también ha admitido que padece lo que se conoce como el síndrome del impostor, un cuadro psicológico por el que la persona cree que no es capaz en su campo, a pesar de que las evidencias indican lo contrario.

"No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra", ha comentado.

Para él, haber realizado su último concierto en La Riviera "era necesario" para poder "tocar tierra" y "volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón". Por último, el cantante ha prometido a sus fans que piensa "seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona".