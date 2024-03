El PSOE pide una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada, que afecta al 13,4% de la población española

El Grupo Socialista registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que piden desplegar una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada, "ante el incremento que está experimentando este fenómeno". Los socialistas instan así al Gobierno a promover el reconocimiento de este problema social que afecta al 13,4% de la población española, según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, que estima que esta afección le supone a las arcas del Estado un coste anual de más de 14.000 millones de euros, el 1,17% del PIB.

Según recuerda la iniciativa, que deberá ser debatida en el Pleno de la Cámara Baja, el Observatorio define la soledad no deseada como la "experiencia personal negativa en la que una persona tiene la necesidad de comunicarse con otras y percibe carencias en sus relaciones sociales". Además, incide el PSOE, las personas mayores presentan un mayor riesgo de caer en situaciones de aislamiento y soledad no deseada, algo relevante teniendo en cuenta que más del 20% de la población en España tiene más de 65 años y que "cabe esperar que esta proporción aumente en los próximos 20 años".

Las PNL son figuras legislativas a las que acuden los grupos parlamentarios para fijar posición sobre un determinado tema y exigir al Ejecutivo que tome medidas al respecto. En este caso, los socialistas piden impulsar políticas para abordar la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional "que coordine acciones y promueva el reconocimiento" de este problema social, "con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional y multidisciplinar".

Instan igualmente a "profundizar en la cuantificación y conocimiento" de las personas que sufren soledad crónica, así como de la implicación de los profesionales y de toda la sociedad "para generar vínculos solidarios y comunitarios que promuevan una sociedad inclusiva y cuidadora". Por último, plantean promover los "grupos de apoyo mutuo" e iniciativas comunitarias para fortalecer la prevención.

Los socialistas destacan en el documento las investigaciones que ya se han llevado a cabo sobre el tema, así como las acciones y políticas públicas que las administraciones han ido desplegando en los últimos años. Valoran, en ese sentido, el papel del voluntariado en la formación de redes vecinales; y el de las organizaciones que están luchando por que se reconozca el derecho al Acompañamiento Afectivo en las Naciones Unidas.

"Las administraciones públicas deben seguir impulsando, desde los diferentes ámbitos, medidas que tengan la finalidad de prevenir, detectar, acompañar y sensibilizar en relación con la soledad no deseada, especialmente en las personas mayores", defiende el PSOE.