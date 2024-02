Oksana, dos años viviendo en un convento tras huir de Ucrania: "Me gustaría estar aquí solo de turista, pero tenemos que luchar"

Los paraguas de los turistas ceden frente al fuerte viento este viernes por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid, donde el invierno parece haber regresado tras varios días casi primaverales. En una esquina, donde nace la calle Alcalá, permanecen imperturbables frente al mal tiempo un grupo de media docena de personas con banderas de Ucrania y una mesa con una gran hucha. Allí están cada semana desde hace más de un año, recogiendo fondos para comprar material que envían al frente de guerra de su país, ubicado a casi 4.000 km de allí.

“Todos los que venimos aquí somos trabajadores que venimos de forma voluntaria cuando tenemos tiempo libre, este es nuestro tiempo de ocio”, explica, con una bandera de su país al hombro, Oksana. Esta refugiada ucraniana de 39 años llegó a España el 1 de abril de 2022 tras tres días y medio de viaje en autobús sin tener muy claro cual iba a ser su destino. Había llegado a la frontera con Polonia acompañada de sus dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 16, tras dejar a su marido en su ciudad, Shepetivka, al oeste del país.

"Algunos voluntarios nos explicaron que venía un autobús de refugiados para venir a España pero no sabíamos a dónde, nunca había salido en mi vida de mi país. Llegamos a Madrid unas 85 personas, casi todo mujeres con sus niños, pero, al llegar, todo el mundo conocía a alguien aquí menos nosotros y nos ofrecieron quedarnos en un convento", rememora Oksana. "Les dije que sí, claro, y aún seguimos allí. Les estamos muy agradecidos".

Oksana es solo una de las más de 200.000 historias de refugiados ucranianos acogidos en España -el quinto país de la UE que más ha recibido- desde el inicio de la invasión rusa, que comenzó hace justo dos años. El 61% de los que han llegado a nuestro país desde entonces son mujeres, como ella, y un 31%, menores de edad, como sus hijos. De ellos, casi todos (199.081) cuentan con protección temporal, un mecanismo de la Unión Europea creado en 2001 pero que no se había activado hasta ahora y que permite de forma inmediata residir, trabajar, recibir asistencia médica y estudiar durante un año -prorrogable hasta tres- sin necesidad de pedir asilo.

En esos primeros días de guerra, los padres del colegio Santísimo Sacramento, un concertado religioso ubicado en Arturo Soria, decidieron organizar un autobús que se dirigió a la frontera polaco-ucraniana en busca de refugiados. En este convento dieron alojamiento y manutención a Oksana y sus hijos, que empezaron vendiendo pulseras a los padres para sacar algo de dinero en sus primeros días. Aprendiendo castellano con su móvil, Oksana fue abriéndose camino y empezó a trabajar en limpieza y cuidando a una anciana francesa.

Un grupo de ucranianos se agrupan cerca de la Puerta del Sol de Madrid para recaudar fondos para su país. Jorge París

"Hemos recibido muchísima ayuda de los españoles, lo agradecemos. Ahora ya no me hace falta nada porque tengo trabajo, no uno, cinco", explica la ucraniana. Junto a ella está su hija mayor, Violeta, que está a punto de cumplir 18 años y estudia un curso de estética en una academia. También es capaz de expresarse en castellano con cierta fluidez.

"Para mí aquí es muy difícil porque hay otra mentalidad y por el idioma", explica la joven. "También porque tengo 18 años y es la edad en la que necesito pensar en mi futuro, en estudiar y después trabajar. Ahora estoy en un curso de estética y luego quiero encontrar un buen trabajo para vivir aquí y para ayudar a mi país y a mi familia".

Grupo de apoyo a Ucrania

Hace un año, Oksana y otros ucranianos, algunos de los cuales llevaban dos décadas viviendo en España, empezaron a acudir cuatro días a la semana a una esquina de la Puerta del Sol para pedir fondos para su país. El dinero que recaudan de los viandantes lo invierten en comprar ellos mismos desde material de guerra como chalecos antibalas o cascos hasta neumáticos o incluso vehículos. Todo ello es enviado a Ucrania, donde el ejército ucraniano lo recibe y, cuando el material llega al frente, envía un vídeo para acreditar que el dinero ha acabado donde tenía que acabar.

Nina, una enfermera que estaba jubilada en Ucrania a sus 61 años, es una de las personas que le acompañan. Llegó a Madrid unos meses más tarde que Oksana y pasó a formar parte del programa de acogida de la ONG Accem. Estuvo en un hotel, después en una casa con una familia española y, actualmente, trabaja como interna en una casa de la capital.

Nina (izq.) y Oksana, posan enfundadas con banderas de ucrania en la Puerta del Sol de Madrid. Jorge París

"Cuando tengo tiempo libre siempre vengo aquí", declara en un castellano también sorprendente fluido para haber sido aprendido en unos pocos meses. "Vine yo sola de Ucrania, mis hijos están en Ucrania y tengo un nieto que estudia en el liceo militar. Mi hermano está en la guerra, cerca de Limán. Seguro que acabará la guerra y ganaremos y volveré a Ucrania, pero no sé cuando".

La lucha contra el olvido de una guerra que se alarga sin un final a la vista es la principal lucha de Oksana y su grupo. "Tenemos mucho miedo de que la gente se olvide de Ucrania" admite y repite el mantra tantas veces oído cuando empezó la invasión: "Esta guerra no solo afecta a los ucranianos, afecta a todos los países. Ucrania necesita muchísimas armas para ganar esta guerra, sin Europa y otros países es imposible".

—¿Cuándo crees que podréis volver?

—"Tengo muchas ganas de volver ya, ahora mismo comprara los billetes de avión y que se acabe la guerra y Rusia se vaya de Ucrania. En mi país y mi tierra tengo todo, mi casa, mi jardín, mi tierra como Nina, y tenemos todo propio, no nos hace falta salir a buscar nada Nos gustaría solo venir a otro país como turistas y a dar un paseo, pero, ahora, aún tenemos que luchar".

