La odisea de Francisco para conseguir sus bolsas de orina: "Están agotadas en todas las farmacias de España"

Hace 15 años, Francisco Zuasti se cayó mientras trabajaba de una altura de 10 metros. Su cabeza impactó contra el suelo, se partió el cuello y se quedó tetrapléjico. Desde aquel día, este jerezano que tiene ahora 41 años ha seguido viviendo sobre una silla de ruedas. También ha necesitado usar sondas y bolsas de orina para poder vaciar su vejiga, un ritual que repite cinco veces al día y que, hasta ahora, solo le requería cierta previsión al hacer la maleta antes de irse de viaje.

"Desde hace tres meses, mi mujer, que siempre es la que recoge las bolsas en la farmacia, empezó a reportarme que no había bolsas", relata por teléfono Zuasti. "Entendimos que era algo puntual de la farmacia y no le dimos importancia hasta que, pasado un mes, le dije que visitara otras farmacias a ver si tenían estocaje y vimos que el problema era en todas las farmacias y en los almacenes".

Los días pasaban, y la reserva de bolsas de orina de Zuasti se terminaba, una situación que están viviendo miles de personas con un problema medular, incontinencia por problemas de vejiga u ostomizadas en toda España. Las reservas de este producto básico para ellos se han terminado tras el cierre de la principal fábrica en la que se producen en Europa y, como ocurrió con las mascarillas en la pandemia, la escasísima producción nacional ha sido incapaz de responder a la demanda.

Ante las quejas de organizaciones de personas con discapacidad como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma), la Agencia Española del Medicamento emitió un comunicado en el que defendía de que se trataba de un problema a nivel europeo debido al cierre de una planta de fabricación. La Agencia dependiente del Ministerio de Sanidad informaba de que se habían incorporado "nuevas líneas de fabricación" que permitirán la llegada de un millón más de bolsas la esta semana y 600.000 la próxima.

"Hay 200.000 personas que necesitan estas bolsas a diario, con lo cual, esto nos va a durar una semana", declara Javier Font, presidente de Famma. "Están diciendo a los médicos que deben informar sobre las alternativas que hay, pero esto no es cierto, porque preguntamos a nuestros usuarios y los médicos no saben absolutamente nada. Los farmacéuticos saben la información que le estamos transmitiendo nosotros, pero no la que le transmite la Agencia del Medicamento. Así estamos…".

Riesgo de infecciones

Para muchos usuarios de estas bolsas, la única alternativa ante la falta de abastecimiento está siendo, sencillamente, cambiar menos veces al día de bolsa, con el consiguiente riesgo de infecciones. Estas bolsas se colocan conectadas a una sonda y sirven para recoger la orina de personas que no pueden hacerlo de forma natural.

Las que están homologadas, están diseñadas para garantizar un entorno estéril, pero deben ser cambiadas frecuentemente si no se utiliza un modelo con válvula antirreflujo, que impida el retorno de la orina hacia la vejiga, que puede provocar infecciones en la uretra. Muchas de las bolsas actualmente disponibles por internet, son, además, de menos capacidad.

"La gente lo que está haciendo es reciclar las bolsas, con el riesgo de tener infecciones de orina que son peligrosas que requieren de un tratamiento farmacéutico con antibióticos si es que la coges, si no te hace efecto te tienen que hospitalizar y genera gastos de hospitalización…", se lamenta Font, que compara la falta de estas bolsas para las que no existe alternativa con la situación con la carencia de material sanitario que hubo durante la pandemia en Europa.

"Mucho me temo que seguramente tendrá que dar cabida a la entrada de material asiático y esto es un problema más de la falta de autonomía que tenemos en Europa y España. Hay líneas de negocio a explotar que no se ven, pero si se calculara la salida que hay en el mercado creo que alguien se animaría", declara el presidente de Famma.

Desde la Agencia Española del Medicamento, por su parte, aseguran a 20minutos que esperan que a lo largo del mes de marzo y abril se restablezca el suministro habitual de bolsas de orina y añaden que "las empresas que siguen comercializando son capaces de cubrir una parte importante de las necesidades existentes" actualmente.

Actualmente se está discutiendo a nivel europeo un cambio en la regulación de productos sanitarios que incluye la obligación a fabricantes de notificar posibles problemas de suministro que puedan generar un riesgo en pacientes o usuarios. Mientras se hace efectivo este cambio en la regulación, desde la Agencia del Medicamento se ha pedido a las asociaciones de fabricantes que informen a sus asociados de la importancia de informar a las autoridades competentes con la suficiente antelación de ceses en la fabricación o comercialización que puedan afectar directamente a los pacientes o usuarios.

"Un problema de salud y tranquilidad"

Tras buscar sin éxito por todas las farmacias de Xerez la única solución que le quedó a Zuasti fue adquirir en Amazon unas bolsas no homologadas, de mala calidad y a más del doble de precio de lo habitual en farmacias. Por ahora, asegura no haber notado la llegada de nuevas bolsas al mercado y le preocupa cómo podrá gestionar una situación que nunca antes había vivido si esta no se soluciona pronto.

"Si no se soluciona es un problema de planeamiento, de salud, de tranquilidad porque dices me esta fallando esto, a ver si van a fallar las sondas, porque si no hay bolsas, a unas malas, con las sondas puedes vaciar de aquella manera, pero como no haya sondas…", declara Zuasti, preocupado por que la falta de producción pueda extenderse también a este material sanitario. "Las marcas son todas las mismas y te da miedo. Hay que pedir la desglobalización del planeta, no depender de China y otros países, empezar a producir aquí".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos, realizar alguna denuncia o tienes alguna historia que quieres que contemos, escribe a pablo.rodero@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.