Qué hizo al fuego imparable en el edificio de Valencia: incógnitas sobre los materiales y cómo el viento resultó fatal

En cuestión de 15 minutos el doble edificio en el barrio de Campanar en Valencia fue devorado por el fuego. Pero ¿qué es lo qué provocó que las llamas se expandieran a esa velocidad?, ¿ha sido culpa de los materiales, del viento o de los dos? Estas son algunas de las dudas sobre la investigación del incendio que ha dejado una decena de muertos y varios heridos.

Por el momento, las incógnitas se centran en la causa del fuego, en cuáles son los materiales de construcción del edificio, o por qué ardió tan rápido. La investigación se encuentra aún en una fase previa, pero la justicia ha abierto ya diligencias para aclarar lo ocurrido. Descartado (o casi) el poliuretano, en las últimas horas se ha sabido que la fachada del edificio contenía lana de roca.

La lana de roca es un tipo de material con el que se suelen rellenar los paneles que revisten las fachadas. Es utilizada con frecuencia por sus propiedades aislantes y sostenibles porque contribuye a reducir la demanda de calefacción y aire acondicionado de los edificios. Aun así, este material es ignífugo y no prende, por lo que la probabilidad de que haya sido el causante principal sería muy muy baja. Entonces, ¿cómo se propagaron a tal velocidad las llamas? Habría que añadir otro factor a la ecuación: el viento.

Una acumulación de desgracias con "mucho viento"

Marina Sender presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) se muestra prudente ante 20minutos sobre el "material culpable" de la fugaz extensión del fuego. "No se sabe qué componente ha podido influir en esta rápida transmisión de las llamas ni tampoco si la culpa ha sido de un material, hay que esperar a los informes periciales", pide la arquitecta.

La presidenta del CTAV "ve normal" que, un incendio tan impactante, de lugar a interrogantes y suposiciones, pero asegura que "lo único que es evidente es que la fachada estaba recubierta por paneles sándwich". Sin embargo, aún se desconoce con seguridad con qué tipo de material estaban rellenas sus placas de aluminio. Aún así, la experta afirma que "ningún material que pudiese contener ese tipo de paneles es inflamable, la normativa es muy protectora y estricta", explica la arquitecta.

"Ningún material que pudiese contener ese tipo de paneles es inflamable, la normativa es muy protectora y estricta"

Para Sender "todo apunta al viento y a una sucesión de desgracias porque "el edificio estaba muy expuesto a corrientes de aire sin necesidad de grandes ráfagas" y esto pudo disminuir el tiempo de resistencia de los materiales y dificultó las labores de extinción. "Las normativas respecto al fuego son muy restrictivas y especialmente en la Comunidad Valenciana. Además, todo material que sea utilizado o incluso que salga al mercado está homologado y es seguro", sostiene.

Respecto a las teorías que señalan al efecto chimenea y las fachadas ventiladas como causantes de la extensión de las llamas, la arquitecta se mantiene escéptica y "a la espera de investigaciones". "Las fachadas ventiladas consisten en un espacio intermedio entre el revestimiento exterior y el edificio donde se suele insertar el aislante. Se le suele llama chimenea porque es un tiro hacia arriba que podría aumentar una propagación, pero esta técnica tiene mucho tiempo y es segura".

Se desconoce cuántos edificios valencianos o españoles cuentan con este tipo de revestimiento y la urgencia en su revisión también ha sido sujeto de debate desde el inicio del fuego. Por ello, Marina Sender "llama a la calma": "Si se demostrase que ha sido culpa del material, habría que valorar cuántos edificios construidos en ese año tienen estos revestimientos. Las administraciones y las comunidades de vecinos seguramente pidan comprobaciones, pero no hay que crear alarma".

"El parque inmobiliario que tiene Valencia es seguro y esta tragedia ha sido una excepción"

"El parque inmobiliario que tiene Valencia es seguro y esta tragedia ha sido una excepción. Entiendo que los vecinos con paneles sándwich estén preocupados, pero no hay por qué. Estoy convencida de que todo se mirará y se estudiará desde la prudencia y desde el rigor. Actualmente hay muchos edificios de madera que se quemarían igual o más y no por ello son inseguros. Si todo se mantiene dentro de las normativas, no hay peligro aparente", explica la colegiada.

La líder de los arquitectos valencianos asegura que el suceso los ha mantenido "compungidos", "tanto como profesionales, como por valencianos". Por ello, "se han puesto a disposición de las autoridades y ayudarán en lo que haga falta", pero "no llevarán a cabo ninguna acción colectiva hasta que se publiquen las investigaciones profesionales", concluye.

Cómo pudo arder así con lana de roca

Las primeras versiones apuntaron a que el material presente en la fachada se trataba de poliuretano. Ello surgió a raíz de las palabras de Esther Puchades, ingeniera que peritó el edificio hace unos años, quien declaró el mismo jueves del incendio que la construcción contenía este tipo de material, razón por la que habría ardido de forma tan rápida.

Sin embargo, 24 horas después, Puchades ha reconocido a 20minutos, que el aislante de esta fachada, "como se puede ver en numerosas imágenes", no es poliuretano, sino lana de roca, pero reconoce que no descarta que sí se haya utilizado poliuretano en la construcción del edificio: "Puede ser".

"La lana de roca es un material que no es ni inflamable, ni arde, ni es combustible"

Asimismo, Puchades declara que la razón por la que prendió fuego tan rápido sigue siendo una incógnita, ya que la lana de roca es un material que no es "ni inflamable, ni arde, ni es combustible". "Puede ser inflamable, como el hierro, pero a unas temperaturas muy elevadas, que no son las que hemos visto aquí", declara.

Ante las dudas, esta ingeniera se muestra prudente y reitera en que la clave es esperar a los resultados de la investigación. En su opinión, ha debido de haber algún material termoplástico "por encima de la lana de roca" que ha tenido que ser el causante de todo el incendio en pocos minutos. La clave indica que está por averiguar cuál es este elemento, así como analizar la composición de aluminio que se encontraba en ese panel tipo sándwich que formaba la fachada. "Todo genera muchas dudas", concluye.