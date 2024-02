Los expertos, sorprendidos por la virulencia y expansión del fuego en el edificio pese a que la "lana de roca" de la fachada es ignífuga

"Empezamos a salir, la gente mayor, los que pudimos, detectamos el olor, vimos que caían todas las placas con fuego, la parte de la lana de roca que había en la fachada del aislante...". El testimonio de los vecinos que vivían en el edificio de 14 plantas calcinado en Valencia será revelador para guiar la investigación que, a partir de ahora, se ponga en marcha y determine qué sucedió para que un incendio en un balcón se expandiese por toda la fachada y acabase calcinando todo un edificio.

Los peritos y los arquitectos parecen coincidir con la impresión de los asustados vecinos que salían del edificio: la "lana de roca" podría haber sido clave en el calcinado, junto a un material termoplástico, como una resina, para adherir el aluminio. Ese habría sido el acelerador del desastre. Así lo indica a Las Provincias la ingeniera Esther Puchades, que descarta de este modo que la fachada, como se pensaba en un principio, estuviese revestida con polieuretano, un material hiperinflamable. Y lo confirma igualmente a La Vanguardia Vicente Terol, presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia.

¿Por qué se pensó en el polieuretano? Ese material, prohibido desde 2017, según explica a 20minutos Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, "se usó de manera masiva en Europa por sus ventajas para el aislamiento térmico, pero se prohibió aquel año a partir del desastre de Grenfell en Londres porque se demostró que al no ser ignífugo es peligroso para las fachadas". Al ser un derivado del petróleo, como muchos plásticos, "tiene entre sus propiedades la inflamabilidad, algo que no lo hace muy aconsejable como material de construcción".

Pero la investigación no va finalmente por ese derrotero, pese a que el fuego "hubiera ardido con tanta virulencia y tan rápidamente, azuzado, además, por el fuerte viento que soplaba en la zona y que favoreció que en cuatro horas las llamas arrasasen toda la fachada", dice Herraez. Una "sorpresa" que también comparte su colega, Vicente Terol.

El decano de los arquitectos madrileños asegura que para instalar los llamados SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior) en las fachadas se utilizan ahora otros materiales. Y ahí entra la lana de roca. Si ha estado finalmente vinculada a la tragedia en el barrio de Campanar, que deja ya una decena de muertos, implicará, según Herráez, "que esta lana de roca y otros elementos también se van a poner en plena revisión a raíz de este desastre".

Que el edificio de Campanar estuviese revestido de lana de roca -un material usado como aislante térmico en la construcción y que producido a partir de roca natural como la basáltica- lo había confirmado horas antes Adriana, la administradora del edificio, en los micrófonos de Cope Valencia. "El composite de aluminio llevaba detrás de la fachada una lana de roca para garantizar el aislamiento del edificio. ¿Y qué ha podido aumentar la propagación? Tiene que ser alguno de los materiales con los que se ha construido la finca", aseveró.

Antonio Blázquez, doctor arquitecto y jefe de Evaluación Técnica de Productos Innovadores del Instituto de Ciencias de la Construcción del CSIC, tranquiliza a la ciudadanía y matiza que "la ley de materiales de construcción es absolutamente segura en España" por lo que no cree necesario revisarla o endurecerla: "La reglamentación del Código Técnico de la Edificación (CTE) es de las mejores que hay en el mundo y así lo reconocen todos los organismos internacionales".

"Es interesante que se endurezcan las normativas y se examinen qué elementos industriales nos están llegando a la construcción", asegura se todos modos Herráez sobre el uso de revestimientos en edificios. "Estas modificaciones podrían hacerse coincidiendo con la inspección técnica de edificios de los ayuntamientos o, incluso, sin esperar a ellas porque cuanto antes se hagan mejor", subraya.

¿Son seguros los paneles de la fachada?

FBEX, la constructora (ahora quebrada) del edificio incendiado en Valencia, promocionó las viviendas destacando sus "fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo Alucobond", un anuncio que también ha puesto en el disparadero a este producto utilizado para cubrir fachadas de edificios.

Alucobond es una marca registrada por la firma suiza 3A Composites, que ha asegurado a 20 Minutos que "a diferencia de lo que erróneamente afirman algunos medios, el material compuesto de aluminio (ACM) utilizado en el edificio de Valencia no eran paneles fabricados por 3A Composites". No obstante, existen en el mercado muchos paneles similares comercializados por otras empresas, aunque se utilice el término 'Alucobond' como nombre genérico.

Blázquez, cuyo departamento ha homologado los paneles Alucobond en nuestro país, asegura que este tipo de paneles son perfectamente seguros: "Ni están prohibidos en España ni en Europa. De hecho, se han utilizado habitualmente, sobre todo en edificios de oficinas porque es un producto bastante caro, aunque ahora hay muchos productos similares en el mercado y ya se utilizan también en edificios residenciales".

"El Alucobond son dos hojas de aluminio con un interior de polietileno, un material que es ignífugo porque tiene un comportamiento satisfactorio frente al fuego", explica Blázquez. "Otra cosa es el aislamiento térmico que se coloca detrás de los paneles. Durante mucho tiempo se usó poliuretano, que es combustible, pero desde hace años se han usado otro tipo de lanas minerales o cualquier otro material que sea incombustible o que lleve un tratamiento que le dé ese comportamiento ignífugo", asegura, en coincidencia con el arquitecto Sigfrido Herráez.

Sin embargo, el decano de los arquitectos madrileños cree que el material que había en el interior de los paneles del edificio incendiado en Valencia sí tenía que ser poliuretano u otro material inflamable: "Me da la impresión de que dentro había poliuretano porque la caída de trozos de aluminio demuestra que el material que había dentro ardió, de lo contrario se habrían caído los paneles enteros. De todas formas, eso es algo que sabremos cuando concluya la investigación de los peritos".

Trozo de aluminio desprendido del edificio incendiado en Valencia. J. L. OBRADOR

"Si dentro había poliuretano, es evidente que se trata de un modelo de paneles que no se debería de haber utilizado porque los paneles sandwich se han abierto y dentro había un material combustible. Este modelo no sería apto para la construcción a día de hoy", apunta Herráez, que también pone el foco en el "efecto chimenea" que se produjo por la cámara de aire que tienen las fachadas ventiladas y que avivó la llama.

Sobre ese "efecto chimena", Blázquez señala que "el CTE establece que tiene que haber unas barreras cada cierto número de plantas" para evitarlo: "Las fachadas ventiladas a esas alturas tienen que tener sistemas de independencia, unas barreras que impidan que el fuego pueda subir por toda la fachada".

Y sugiere que podría haber "algún defecto de diseño" y que habrá que comprobar si cumplía con la normativa: "Siempre puede haber un incendio, pero el CTE está previsto para que no haya daños a las personas, independientemente de si el edificio se quema o no. Lo importante es que sus ocupantes no sufran daños y para eso tiene que tener vías de evacuación, compartimentos estancos, etc. Cuando hay una catástrofe como esta, pues es evidente que algo ha fallado".