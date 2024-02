La Junta de Andalucía rechaza la explotación pública del hotel de Las Menas de Serón y lo ofrece al Ayuntamiento a "coste mínimo"

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha rechazado la "explotación pública" del hotel del poblado minero de Las Menas de Serón (Almería), con lo que mantiene su intención de sacarlo a subasta pública, si bien ha ofrecido al Ayuntamiento de la localidad su adquisición prioritaria y sin puja por "el coste mínimo de tasación".

El departamento que dirige la consejera Carolina España ha trasladado su interés en impulsar una subasta del edificio a fin de "atraer proyectos que garanticen el uso" del inmueble, dejando de lado "fórmulas de explotación pública, como las puestas en marcha por los sucesivos gobiernos", puesto que "la experiencia ha demostrado que han sido un rotundo fracaso".

Fuentes del Gobierno andaluz han trasladado que, desde que en 1986 la Junta de Andalucía adquiriera el poblado mediante compraventa a la empresa minera, se han realizado inversiones públicas por más de 20 millones. "Sin embargo, el hotel apenas ha logrado estar abierto al público cinco años".

"Se le dará prioridad"

"En 2017, el gobierno del PSOE, del que formaba parte el actual alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene -era viceconsejero de Igualdad-, ya intentó esta fórmula de explotación quedando desierta tras no recibir ofertas", han apuntado un día después de que el Ayuntamiento seronés anunciara una recogida de firmas para solicitar que se frene el proceso de enajenación y evitar así su venta.

Ante esta posición y las manifestaciones de Martínez Domene, desde la Consejería han asegurado que se ha ofrecido al Ayuntamiento adquirir "sin subasta y por el coste mínimo de tasación" el hotel; un ofrecimiento que tuvo lugar "a principios del mes de febrero, siendo rechazado de plano por el Ayuntamiento al exigir la cesión gratuita".

"El inmueble objeto de subasta es exclusivamente el hotel y no el resto del recinto ocupado por el poblado minero adquirido en los años 80 por el Gobierno andaluz, que no se vende", han atajado también desde la Junta. Igualmente, la Consejería de Hacienda ha querido aclarar, además, que es un bien inscrito en el catálogo General de Patrimonio Andaluz como inmueble de catalogación general y que "no ostenta la categoría de BIC como erróneamente se está informando desde la Alcaldía".

Desde la Junta han asegurado que se mantiene la oferta al Ayuntamiento de Serón para adquirir el hotel, de forma que, en caso de acceder, "se le dará prioridad" para poder hacerse con el edificio "sin tener que pujar" por él y a un precio "mínimo" que no ha sido desvelado.

Cesión de otros espacios

Dentro de las medidas destinadas a impulsar este pueblo, la Administración autonómica se ha mostrado favorable a regularizar la situación jurídica en la que se encuentra el recinto, mediante una cesión de uso gratuita al Ayuntamiento del centro de interpretación y otros espacios en el entorno para la prestación de servicios públicos. Ello se sumaría a la explotación del camping que actualmente lleva a cabo el propio Ayuntamiento mediante concesión.

Desde la Consejería han lamentado "profundamente" la "falta de colaboración" del alcalde de Serón en la "ansiada reapertura" del hotel y la "politización en la que está sumiendo el proyecto". Asimismo, han asegurado que sus declaraciones "pueden provocar un efecto desincentivador para la atracción de inversores que hagan viable la apertura del hotel y la consiguiente generación de actividad económica y empleo en el municipio".

La Consejería también ha lamentado que "durante más de diez años no se hayan puesto encima de la mesa proyectos reales para la reapertura", toda vez que "fue el gobierno socialista el que primero cerró el hotel y posteriormente permitió su desmantelamiento con la retirada de muebles, radiadores, enchufes o interruptores eléctricos", entre otros elementos.

Cerrado desde 2013

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos es propietaria de la villa a través de su Dirección General de Patrimonio, que tiene como objetivo "y obligación" poner en valor el inmueble, así como todo el patrimonio de la Administración autonómica, "que es propiedad de todos los andaluces".

En este sentido, han advertido de que su desuso "o abandono en no pocas ocasiones" cuesta "miles de euros cada año a las arcas públicas". En concreto, en la villa turística de Serón se han invertido "más de 20 millones de euros" pese a que lleva "cerrada desde el año 2013 y funcionó apenas unos años". Desde 2019, la Consejería ha obtenido más de 121 millones de euros a través de las subastas de bienes abandonados y en desuso, "dinero que se está reinvirtiendo en servicios para los andaluces".

Además, desde el pasado 4 de julio de 2023, el Ejecutivo que lidera Juanma Moreno, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, está elaborando un Plan Estratégico de sedes administrativas de la Junta de Andalucía.

Su objetivo es "el establecimiento de una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario que aborde las carencias existentes, haga frente a la situación patrimonial actual, prepare a la comunidad autónoma para los retos del futuro y reduzca el coste que supone para la hacienda pública".

Dentro del marco de este plan, se ha llevado a cabo la recompra de los 70 inmuebles vendidos por el anterior gobierno autonómico y se han ahorrado más de 36 millones de euros anuales en alquileres, "cantidad que pretende seguir incrementando gracias al mencionado plan".

Actualmente está abierta la cuarta subasta de inmuebles públicos, en la que han salido a la venta de 14 inmuebles por un valor inicial de 21,5 millones de euros. En una próxima subasta se pretende poner en el mercado las villas turísticas cerradas, excepto la de Periana (Málaga) que se devolverá al Ayuntamiento al ser de su propiedad.