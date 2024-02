Malasmadres vuelve a los escenarios con una nueva edición de La Hora de Cuidarse, una gira que recorrerá seis ciudades españolas. El proyecto, que comenzó hace más de cinco años junto a DKV, busca sensibilizar y concienciar sobre la importancia de atenderse a una misma durante la maternidad. "Nueve de cada diez madres se sienten culpables cuando se cuidan por no dedicar ese tiempo a su familia. Queremos romper con esas creencias, priorizarnos y reivindicar el autocuidado", explica a 20minutos la fundadora de esta plataforma, Laura Baena.

Surgida en 2014 a través de Twitter, Malasmadres se ha convertido en una comunidad y un movimiento social formado por miles de mujeres que luchan por la conciliación y desmitificar la maternidad, así como romper el mito de 'la madre perfecta'. "Creo que es fundamental bajar la autoexigencia, gestionar la culpa, dejar de mirar en modelos impuestos y vivir con más libertad", manifiesta Baena.

De todo esto se va a reflexionar en el nuevo tour, que dará comienzo el 29 de febrero en el Palacio de Congresos de Zaragoza, para continuar el 18 de abril en el auditorio de Palexco en A Coruña y el 13 de junio en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. El recorrido seguirá por Barcelona, Valencia y Málaga, aunque todavía no se han desvelado las fechas para estas ciudades.

El propósito este año es llegar a más personas para conseguir borrar la culpabilidad que tienen algunas mujeres cuando se convierten en madres, dado que, como insisten desde Malasmadres, "cuidarse no es un privilegio, sino un derecho". Y es que su fundadora asegura que, hoy en día, anteponerse una misma "no es nada fácil" porque la sociedad, el modelo laboral y el sistema productivo "no ayudan", como tampoco lo hace la falta de conciliación.

"Cuando llega la maternidad, nuestro tiempo propio desaparece y nosotras con él. No nos cuidamos, entramos en modo de supervivencia y nos acostumbramos a no dedicarnos esos espacios que son tan importante", añade Baena al exponer que todas las madres deben priorizarse, ya que de ello depende en gran medida su bienestar. "Si no estamos bien, nada estará bien", asegura.

No obstante, esta 'malamadre' remarca que no es que las mujeres "se dejen de lado", sino que directamente "no llegan". "Hoy en día es imposible llegar al nivel de autocuidado que nos exigen. Maternidad, trabajo, alimentación, deporte, meditación, salud, belleza, jugar con los niños/as, ir al parque, leer, quedar con las amigas, llevar el pelo perfecto, las uñas esculpidas... ¿Qué locura es esta?", se pregunta.

En este sentido, recalca que todo ello se pudo comprobar en pandemia: "La falta de conciliación, la excesiva preocupación por todo lo que nos hace sentir Malasmadres y la falta de corresponsabilidad estaban impactando en nuestra salud mental". Por ello, la plataforma creó yomecuido.es, un servicio de atención psicológica gratuito para ayudar a las madres a gestionar las emociones y los problemas de salud mental.

Invitadas especiales

En esta gira, Laura Baena contará con la presencia de dos invitadas especiales: la periodista Cristina Villanueva y la psicóloga Silvia Congost. Con ellas, reflexionará sobre la importancia que tiene en las mujeres y madres cuidarse y también liberarse de ciertas creencias y prácticas nocivas para una misma.

"Nuestra psicóloga Silvia Congost nos va a ayudar a esa conexión profunda con lo que somos y con lo que queremos, para que entendamos mejor qué necesitamos y queremos, ella es experta en autoestima y las Malasmadres necesitamos ese chute de autoestima para querernos y cuidarnos mejor", señala Baena.

Cristina Villanueva, por su parte, tratará "la necesidad de conciliación para poder llegar a ese autocuidado". Asimismo, hablarán del recorrido de la Asociación Yo No Renuncio y de lo fundamental que es la corresponsabilidad en una pareja con hijos: "Las madres tenemos menos de una hora al día fuera de las obligaciones, tareas, trabajo de cuidados... y eso es nada".

Todas las asistentes recibirán un kit con elementos necesarios para vivir un día de autocuidado y, además, parte de los beneficios obtenidos con la venta de entradas se destinará al servicio de atención psicológica gratuita del Teléfono Yo Me Cuido, de la Asociación Yo No Renuncio de Malasmadres.

Un show para "desconectar y disfrutar"

La Hora de Cuidarse se trata de una serie de encuentros que invitarán a la reflexión y el desahogo para cuidarse, 'malamadrear' y pasar un rato divertido. "Queremos hacerlo desde el humor, desconectando y disfrutando de un tiempo para nosotras, en comunidad, sintiendo que no estamos solas en una tarde donde la culpa hay que dejarla fuera".

Asimismo, las espectadoras también podrán participar en las dinámicas. "Me encanta que ellas sean parte, así que tendrán que compartir confesiones, bailar y después tendremos nuestro momento de conocernos, tomar un vinito y algo rico", avanza Baena, quien asegura que "no es un evento cualquiera, es una experiencia de las que no se olvidan."

Monólogos, entrevistas, talleres, teatro de improvisación, bailes, charlas, consideraciones sobre la educación digital... todas estas actividades formarán parte del show. "Quiero que conecten con un autocuidado compasivo, no estresante, que no te haga sentir insuficiente sino que te aporte paz y felicidad, disfrute y risas", resalta la fundadora de Malasmadres.

"El mayor impacto que deseo es que después de estar en la gira decidan cuidarse un poco mejor. Estoy convencida que es el momento de la revolución de las madres. Somos capaces de mover el mundo y esta gira lo demostrará en cada parada", concluye.