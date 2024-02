El PP carga contra Marlaska en el Senado y el Congreso tras la muerte de los dos guardias civiles en Barbate

El Partido Popular ha sacado este miércoles toda su artillería contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha sido reprobado por el Senado y duramente censurado por Esteban González Pons en el Congreso de los Diputados. Todo a raíz de la muerte de dos guardias civiles que el nueve de febrero fueron arrollados por una 'narcolancha' en Barbate (Cádiz). Un suceso que, a juicio del PP, es responsabilidad del ministro del Interior por no subsanar la falta de medios materiales y humanos del instituto armado en este punto caliente del narcotráfico.

En la Cámara Alta se ha aprobado la reprobación del ministro a iniciativa el PP, que cuenta con mayoría absoluta, y con el apoyo de Vox y UPN: 148 votos favorables, 96 en contra y 16 abstenciones. Ahora es el Senado el que exige la dimisión del ministro, pero hace un año fue el Congreso de los Diputados a raíz de su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes.

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha arremetido contra el titular de Interior por desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, OCON-Sur, "sin conocimiento de la Fiscalía y desoyendo las advertencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Pero el ministro no ha sido la única diana de la senadora: "Ni Marlaska ha tenido la dignidad suficiente para dimitir, ni Sánchez el valor para cesarle".

Al hilo, ha recordado que "cinco miembros del Gobierno" acudieron a los Goya pero ninguno fue a Barbate. Y ha revisado la trayectoria del titular del Ministerio del Interior, en el pasado un "juez brillante en su lucha contra el terrorismo" que llegó incluso a ser nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular.

Los ataques han continuado en la Cámara Alta de mano del popular Luis Santamaría, quien ha definido a Marlaska como un ministro "agotado y abucheado allá donde va" y le ha reprochado que no haya acudido a visitar Barbate. El Grupo Popular ha reiterado la reclamación de que se declare el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad de forma que la Guardia Civil pueda "luchar" en igualdad de condiciones con los narcotraficantes.

Santamaría también ha aprovechado para extender sus críticas al presidente del Gobierno: "Marlaska no es más que otro peón de los juguetes rotos que deja el sanchismo". "Vaya a sacar lustre a las puñetas de su toga y deje el ministerio que jamás debió ocupar", ha rematado el valenciano.

Sobre las 12 horas del mediodía, sin embargo, el ministro se encontraba ya en el Congreso de los Diputados, donde había comenzado horas antes la sesión de control al Gobierno. Aquí ha sido Esteban González Pons el principal encargado de atacar y cuestionar la gestión de Marlaska en las costas gaditanas. "¿Hasta cuando va a abusar de la paciencia del Parlamento? Ahora el senado está votando su reprobación, ¿qué respeto le merecen las reprobaciones del Parlamento?¿Cree que alguien aquí entiende su reacción ante los asesinatos de Barbate?¿Ha escuchado lo que los diputados de su grupo dicen en privado?¿No ve que le van a dejar caer?, ha arrancado el diputado del PP.

Más adelante, aún en su primera intervención, González Pons ha asegurado que fue Marlaska quien puso a los Guardias Civiles "desarmados frente a sus asesinos", y en el camino ha mencionado la directrices de un coronel y un capitán de la Guardia Civil que, según Pons, estarían detrás de la orden que llevó a la tragedia. También ha recuperado un fragmento de la última memoria de la Fiscalía en el que se reconoce una menor incautación de droga debida a la menor presión policial y al desmantelamiento de OCON-Sur.

Aquí se ha encontrado con la respuesta de Marlaska, a quien no le ha llamado la atención que "para pretender concluir" su responsabilidad política, Pons haya imputado al coronel y al teniente las responsabilidades de la muerte de dos de sus compañeros. "No me llama la atención porque ya imputó a los Guardias Civiles de Melilla en 2022 los mayores delitos y espero que hoy aproveche para pedir disculpas", ha espetado el ministro.

Además de presumir de la inversión y los esfuerzos de su cartera en la lucha contra el narcotráfico, Marlaska ha devuelto el golpe censurando las políticas del PP en anteriores legislaturas y ha cargado contra Pons por intentar sacar "rédito político del dolor de las víctimas, con interés partidista y particular". "Están instalados en la demagogia", ha lanzado desde la tribuna de oradores.

Acto seguido ha destacado algunos datos de su gestión desde 2018: un incremento del 38% en el salario mínimo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un plan de infraestructuras de 1.000 millones de euros, un aumento de efectivos -de 142.000 a 156.000- y la puesta en marcha del primer Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar apenas mes y medio después de su llegada al ministerio. Sobre el desmantelamiento de OCON-Sur, se ha limitado a decir que "es un cambio de estructura" y que la unidad no se ha disuelto. "Sus 150 efectivos están adscritos a las unidades de la Policía Judicial, pueden organizarse como consideren oportuno", ha apuntado, "no se le ocurra cuestionar el trabajo de los agentes".

González Pons, por su parte, ha vuelto a la carga -"la Guardia Civil se avergüenza de usted"- y como su compañero Santamaría ha aludido al pasado del ministro. "El joven Marlaska se avergonzaría de este ministro que hoy esparce basura en todas direcciones para eludir su responsabilidad. No tiene gallardía ni talla política. Vuelva a la dignidad con que fue juez y abandone la indignidad con que se ha hecho político", ha culminado.