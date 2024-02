Jorge Rodrigo: "La línea 9 de metro se podrá usar de Arganda a Paco de Lucía sin hacer trasbordo"

Jorge Rodrigo Domínguez (Madrid, 1973) asumió la dirección de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en junio de 2023. Miembro del núcleo más próximo a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta le encomendó liderar ampliaciones de metro, solucionar problemas como el de la L7B en San Fernando de Henares e impulsar la estrategia de vivienda. En esta entrevista con 20minutos anuncia que Metro asumirá la gestión de la línea 9B (Puerta de Arganda-Arganda del Rey) en 2029, cuando finaliza la concesión actual.

¿Se ha reunido ya con el Ministerio de Transportes para hablar de Cercanías?A día de hoy, Óscar Puente aún no me ha recibido. Le he enviado dos cartas, la primera me dijo que no me iba a recibir porque solo se sentaría con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo sí que ha recibido a la consejera de la Generalitat. A la segunda ni siquiera me ha contestado.