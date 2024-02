Una "guerra congelada", el probable futuro del conflicto en Ucrania, según un experto

Una "guerra congelada" es el destino "más probable" del conflicto en Ucrania, según el exdiplomático y ex director civil del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Jorge Dezcallar, que en su último libro, El fin de una era, repasa las consecuencias de la invasión rusa.

Dezcallar tiene claro que ninguna de las partes "puede renunciar" a los territorios en disputa, "que Rusia ya ha anexionado a la Federación", porque eso mandaría un mensaje de derrota a la opinión pública, aunque insiste en la cesión de Ucrania de zonas como el Donbás o Zaporiya como la solución menos mala.

"No es una solución buena, pero no se me ocurre otra mejor", incidió el exdiplomático en un encuentro con periodistas esta semana en Madrid con motivo de la publicación de su libro en España el próximo miércoles. El español no ve "una paz posible en estos momentos" y apuntó a que el conflicto, tras casi dos años de acción militar intensa, se ha convertido "en una guerra de trincheras".

"Una guerra congelada es lo más probable -que suceda-, no beneficia a ninguno de los dos y hay una gran probabilidad de que haya una segunda etapa -de grandes combates-, eso es lo malo", reflexionó.

Una derrota de Ucrania, "muy mala para Occidente"

Dezcallar considera que una posible derrota de Ucrania en el conflicto con Rusia sería "muy malo para Occidente" y dejaría una imagen negativa de la OTAN. Además, cree que "animaría" a Rusia a llevar incursiones militares en otras regiones y países europeos como Moldavia, Letonia o el resto de bálticos.

A su juicio, la invasión de Ucrania tiene también que ver con el "acoso de la expansión" de la Alianza Atlántica hacia las fronteras rusas, algo que llevó al presidente ruso, Vladimir Putin, a intentar "crear una zona de seguridad" tomando parte del territorio ucraniano, algo que no le ha salido como quería. "Ahora tiene a la OTAN en la frontera y a Suecia y Finlandia pidiendo entrar, lo que ha conseguido es ampliarla y tenerla más cerca", dijo.

Europa "necesitará entenderse con Rusia"

A pesar de la relación actual entre la Unión Europea, con su apoyo a Ucrania, y Rusia; Dezcallar, que fue embajador en Marruecos y también estuvo en la misión diplomática española en Washington y el Vaticano, cree que Europa "necesitará entenderse" con el país eurásico.

"Está ahí y no nos interesa que acabe en los brazos de China", analizó el ex diplomático quien, a su vez, consideró que la "dictadura perfecta" de Putin "no ha ayudado al encaje" de Rusia con Europa tras la disolución de la Unión Soviética.

Sobre la posibilidad de que una oposición interna a Putin provocara la caída del presidente y con eso se detuviera la guerra en Ucrania, el español consideró que esta, a pesar de existir, no es tan fuerte como para lograr ese objetivo.

"Putin sabe cómo dar golpes de Estado y por consecuencia sabe cómo evitarlos, a la opinión pública rusa no le llega información veraz y además hay una mayoría que apoyan lo que hace, son nacionalistas y creen que tiene razón en que necesitan invadir Ucrania", espetó.