Tractores y cientos de agricultores irrumpen en Madrid para protestar frente al ministerio: "No nos vamos a cansar"

Es el décimo día de protestas. Dieciséis tractores y cerca de doscientos trabajadores del campo se reúnen ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en frente de la madrileña estación de Atocha. El tiempo no acompaña, pero ni siquiera la lluvia ha conseguido parar las protestas de muchos agricultores que, enfurecidos, se han congregado en el Paseo de la Infanta Isabel ante la reunión convocada por el ministro Luis Planas con las organizaciones agrarias para abordar sus demandas.

Muchos de ellos iniciaron el camino a la capital desde Extremadura este miércoles a bordo de sus tractores. Junto a las decenas de banderas extremeñas colgadas en sus vehículos, hay también banderas de Madrid. Además hay agricultores procedentes de los alrededores de la capital, de Toledo, Ávila, o incluso de Tarragona, que se han unido para manifestarse. Hasta aquí han llegado, todos ellos, aseguran, porque ya no pueden más.

"Llevamos muchos años sin que se nos escuche y parece que los agricultores no pintamos nada. Hay que tener en cuenta quiénes somos", denuncia Susana a 20minutos, una trabajadora del campo que ha recorrido más de 270 kilómetros desde Talarrubias, en Badajoz, para exigir cambios. "Aquí se come porque la agricultura existe, si no, no se comía. Lo que no puede ser es que tengas que poner de tu bolsillo para trabajar. Queremos que nos faciliten la vida, no que nos la hagan más difícil", añade.

Tractores frente al Ministerio de Agricultura. Jorge Paris

Las demandas de Susana son exactamente iguales a las de las decenas de compañeros que la rodean: el alto coste que tiene producir, la excesiva burocracia, las trabas medioambientales, la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea o la competencia de productos extranjeros a los que no se les imponen las mismas obligaciones. Los pitos, los cláxones y hasta los cencerros configuran el ambiente de sus protestas. "El campo está como mi tractor; viejo y cansado", se lee en uno de los carteles pegado en la ventana de un tractor Fiat antiguo modelo. "Sin el campo, tú mesa está vacía", dicta otro escrito en una bandera española. "El campo, en pie de guerra" reza asimismo una cartela desplegada hasta por diez personas junto a la puerta del edificio.

Un creciente descontento

La manifestación, aunque pacífica, ha llevado incluso a que algunos, visiblemente enfadados, hayan decidido tirar huevos frente a la sede de Agricultura en el momento en el que una de las ventanas del ministerio se abre. Un desagrado con las autoridades compartido por todos. "Estamos llegando a un límite que ya no podemos más", afirma Juan Carlos, otro agricultor avilés que no ha dudado en bajar hasta Madrid para formar parte de la protesta.

Un manifestante frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Jorge Paris

"Queremos que nos cambien las cosas, no queremos que nos den dinero. Si nosotros lo que queremos es seguir trabajando tranquilos. A mí lo que me gusta es estar en el campo, no estar todo el día viniendo aquí, al sindicato... para luego no conseguir nada. Unos nos dicen que 'señoritos', pero luego hay muchos días que ni dormimos", confiesa, a la vez que reconoce sentirse preocupado día y noche por los problemas que afronta en su trabajo.

Para Juan Carlos, rodeado de todos sus compañeros que asienten con la cabeza mientras habla, el principal escollo en su trabajo es que las reglas deberían adaptarse de una forma mucho más óptima. "Nos han puesto unas normas a todos igual. Se pierde mucha producción, y eso son pérdidas, luego están las deudas...". En su caso, reconoce, y como en el de muchos otros, detrás de ellos se encuentran además familias enteras, que dependen tanto de ellos, como de que la situación mejore. Unas familias que consiguen darles apoyo y ánimo ante los problemas que atraviesan: "Son los que nos ayudan cuando vienen las cosas flojas; hay que seguir para adelante".

"No vamos a abandonar, vamos a seguir"

Ya antes de celebrarse la reunión con el Gobierno, en la que Planas ha acabado anunciando un paquete de medidas que no ha contentado a las organizaciones, todos ellos tienen claro que las protestas, como esta, continuarán hasta que sea necesario. "No nos vamos a cansar", declara Susana. Son las mismas palabras que utiliza Daniel, empresario que ha creado su propia asociación, Agricultura Viva, con la que ha decidido unirse a la concentración. "No vamos a parar. Llevamos días en la carretera de Badajoz reivindicando nuestros derechos y no vamos abandonar. Estamos perdiendo todos los días dinero, pero más perdemos porque no nos dan lo que nos tienen que dar; vamos a seguir", sentencia.

Una portavoz agrícola interviene en las protestas. Jorge Paris

Ante las protesta, recibido entre aplausos y con megáfono en mano, un portavoz de la organización ASAJA insiste por ello en no perder la fuerza. Minutos antes, ha podido entrar al ministerio a entregar un documento oficial con las reivindicaciones del sector. Tras ello, intervención es la única que consigue la atención de todos los presentes, pero en ella reconoce no estar esperanzado de cara al futuro: "Hemos entregado la tabla reivindicativa con los problemas que bien conocéis. La hemos entregado a un funcionario, pero no ha habido respuesta ninguna". "¡Queremos soluciones hoy!", le interrumpe uno de los agricultores a su lado enfurecido. "Si queremos soluciones, va a ser complicado", responde él.

Un grupo de tractores, a su salida de Atocha. Jorge Paris

"Llevamos años denunciándolo, Hay que esperar y aguantar lo que seamos capaces. Va a haber que dar muchas batallas, lo que hay que hacer es no rendirse, que esto no es fácil. No es fácil bajarse y torear en la plaza", añade al altavoz, unas palabras que consiguen despertar de nuevo los cencerros, los pitos y los aplausos del grueso de agricultores que le rodean. El ambiente de reivindicación continúa pero, pasadas unos minutos, los tractores se disponen ya en fila para abandonar el lugar por la rotonda de Atocha. Todos ellos saben, aún así, que no será el último día que tengan que salir a la calle a protestar. "¡El campo no se rinde!" exclama un señor despidiéndose de la larga cola de vehículos.