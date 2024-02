Ayuso reclama a la UE que "cuide" la frontera sur por las "condiciones paupérrimas" de la Guardia Civil

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abogado este martes por que la Unión Europea (UE) contribuya a proteger las fronteras españolas, a su vez límite sur del continente, porque, según ha criticado, "únicamente" se están encargando de esta labor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas en unas condiciones que ha calificado como "paupérrimas". Además, la jefa del Ejecutivo madrileño ha vuelto a afear la gestión del Gobierno central en este ámbito.

"Pedimos (a la Unión Europea) que cuide a su Estado de derecho y a sus fronteras en todo su territorio (...) y no los gobiernos como el nuestro, que está más preocupado en generar problemas absurdos", ha pronunciado la también presidenta del PP madrileño en un desayuno informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

La jefa del Ejecutivo regional ha insistido en el reproche al Gobierno de coalición PSOE-Sumar por el crimen de dos guardias civiles a manos de unos narcotraficantes a los que trataban de detener en el puerto de Barbate (Cádiz). Díaz Ayuso ya reclamó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por este operativo, y el PP ha avanzado que defenderá su reprobación en el Congreso.

La gestión del Ejecutivo central del grave problema del narcotráfico en la frontera sur no ha agotado las críticas de Díaz Ayuso, que ha censurado la dirección económica que se está llevando desde Moncloa. "Tiene por protagonistas a los miembros de un gobierno que practican el socialismo llevado al extremo", ha opinado, para señalar que la situación política pasa factura a la imagen exterior del país.

"La inestabilidad no es la mejor aliada para que España sea un país confiable, pero sobre todo no lo es el ataque desmedido contra los jueces y la utilización de la justicia", ha incidido la jefa del Ejecutivo, que una vez más ha situado enfrente a la Comunidad de Madrid. "El modelo político y económico de Madrid sí funciona y los datos lo demuestran", ha afirmado Díaz Ayuso, que ha añadido que la región aporta "casi el 20% del Producto Interior Bruto Nacional", recibe "tres de cada cinco euros de inversión extranjera" o lidera la creación de empresas "con casi 70 nuevas cada día".

Ni indultos ni "trolas"

Tras el coloquio, la dirigente madrileña ha vuelto a pronunciarse sobre la postura del PP respecto a la amnistía y los indultos, además de referirse a las últimas declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que en una entrevista a la SER Catalunya ha contado que el PP intentó negociar con ellos, algo que la dirección nacional ya ha negado.

"Prefiero escuchar al presidente del PP cuando dice que no piensa amnistiar a nadie", ha manifestado Díaz Ayuso. "No estoy a favor de lo que está sucediendo: no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días", ha señalado, para añadir en otro momento de sus declaraciones que cree que "No hay que indultar nunca a quien haya cometido graves delitos".

Como hizo este lunes, la jefa del Ejecutivo ha enmarcado el torrente de informaciones que se están sucediendo desde el sábado en la recta final a las elecciones autonómicas en Galicia, en las que augura que a la izquierda "le va a ir mal". "Tiene que ser justo a cinco días de las elecciones que todos los secretos de Estado son los que salen a la luz", ha opinado, para zanjar: "¿Quién se cree esto?".