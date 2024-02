Ayuso cierra filas con Feijoo y rechaza cualquier indulto o amnistía a Puigdemont: "No iría con Junts ni a la vuelta de la esquina"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado "cualquier indulto o amnistía" en favor de Puigdemont, descartando también que el PP se alíe con Junts para una moción de censura contra Sánchez.

Así lo ha afirmado este lunes en la cadena Telecinco. "Es gente que atenta abiertamente contra España, con ellos no hay que ir a ningún lado. No iría con Junts ni a la vuelta de la esquina", ha sentenciado la presidenta 'popular'.

Asimismo, Díaz Ayuso ha asegurado que no ve “ningún giro” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a su opinión contra los indultos y la amnistía, pero cree que el PSOE “se está agarrando a un clavo ardiendo” en la recta final de las elecciones gallegas e intentando “meternos a todos en el mismo saco”.

"Yo he oído a Feijóo decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán", ha indicado la presidenta regional.

Así se ha expresado la presidenta madrileña al ser preguntada por la información que indica que el PP estudió jurídicamente la ley de amnistía antes de rechazarla en el marco de los contactos con Junts y que Feijóo contempla indultos condicionados a que los independentistas sean juzgados, expresen arrepentimiento y haya una reconciliación “real”.

Algo que públicamente Feijóo aclaró más tarde al apuntar: “Sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles”.

Con él ha coincidido Díaz Ayuso, argumentando que "no se dan las condiciones" porque "no se han arrepentido y volverían a hacerlo". "El PP no ha hablado de ningún tipo de indulto. Lo que se supone que ha dicho es que se tendrían que dar una serie de situaciones que no están ocurriendo”, ha apuntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este sentido ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no intente trasladar esa ponzoña a todos nosotros, no somos nosotros los que nos estamos gobernando con todo esto”. “Le debes tú los votos a Bildu y a los independentistas, no somos los demás”, ha añadido en otro momento de la entrevista.

Además, la presidenta madrileña ha explicado que durante esos meses de verano en los que se negociaban los posibles pactos de Gobierno “no hubo ni 24 horas de análisis de lo que tendría que hacer el PP”, y ha sostenido que su partido “no sería capaz de, ni siquiera, pretender una amnistía contra alguien que ha atentado contra la convivencia”.