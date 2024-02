Feijóo ve difícil probar la conexión de Puigdemont con el terrorismo, pero pide que se investigue hasta el final

En medio del fuego cruzado con el independentismo catalán, el PP saca bandera blanca. Horas después de que el expresidente catalán fugado de la Justicia emitiera una carta alegando que de haber apoyado la investidura de Alberto Núñez Feijóo, los tribunales no le estarían investigando, los populares rebajan el tono y admiten que ven "complicado probar que Carles Puigdemont tenga relación con Tsunami". Es decir, no descartan que la investigación del juez Manuel García Castellón caiga en saco roto. En todo caso, las mismas fuentes del PP abogan por llegar hasta el final del asunto para determinar si hubo terrorismo durante los disturbios de 2019, como avalan también la mayoría de fiscales de lo Penal y acabará por determinar el Tribunal Supremo.

Todo ello llega después de que varios altos dirigentes del PP, entre ellos el propio Feijóo, hayan emitido su propia conclusión sobre si se cometieron dichos delitos tras la sentencia del procés. "El terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de absoluto terror", llegó a decir el líder popular. Unas palabras que su equipo matiza días después: "Feijóo no ha podido decir 'esto es terrorismo' o 'esto no es terrorismo' porque, a diferencia de Pedro Sánchez, él no juzga en términos penales los actos de nadie".

En este contexto, las mismas fuentes del PP admiten que, en agosto pasado, Feijóo estudió la posibilidad de la amnistía y habría barajado un indulto condicionado a Puigdemont de haber llegado a la Moncloa. Tras negar ante los medios que se sentarían a hablar con Junts bajo la exigencia de la amnistía, fuentes del entorno de Feijóo revelan que el PP llegó a estudiar el encaje legal de la norma durante 24 horas antes de rechazarla por apreciar su inconstitucionalidad.

Asimismo, bajo el pretexto de la "reconciliación", el PP habría estado dispuesto a valorar un indulto a Puigdemont, primero, si él lo hubiera pedido y, segundo, si hubiera aceptado entregarse a la Justicia. "Si el indulto es legal y hay un compromiso explícito de volver al Estado de derecho, se podría haber visto". Los populares aseguran que la propuesta no estuvo encima de la mesa y que de haberse realizado no habría estado sujeta a su investidura, como le reprochan a Pedro Sánchez.

Estos guiños a Junts irrumpen en la estrategia que ha seguido el PP en los últimos meses de condenar cada uno de los acuerdos que ha alcanzado el PSOE con sus socios independentistas. También coinciden en un momento en el que el PP está falto de apoyos parlamentarios, sobre todo cuando buscan sacar adelante una ley antiokupación. En Génova no descartan sentarse con ningún partido para negociar. "Los votantes de un partido no son terroristas, independientemente de lo que haya hecho alguno de sus dirigentes", sostienen desde el PP tras haber subido el tono contra los independentistas en los últimos meses.

Rebajan expectativas en Galicia para evitar otro 23-J

Pese a todo lo anterior, en Génova aseguran que no están pendientes de las amenazas de Puigdemont sino de la campaña de Galicia, donde el próximo 18 de febrero se juegan la Xunta. Las órdenes de Génova son precisamente las contrarias que las de las pasadas generales, en las que los populares elevaron sus expectativas: "Hay que tensionar para que la gente vaya a votar".

Para ello, harán un llamamiento al voto útil, sobre todo a los electores de Vox, ya que consideran que se echarían a perder miles de votos determinantes para alcanzar la absoluta. "Lo que más nos preocupa es el 2% de Vox", sostienen. Fuentes de la dirección niegan que vaya a bajar la participación, pese a que los gallegos estén "cansados" de la política y de las urnas. El plan en Génova es evitar actitudes triunfalistas y dar un vuelco a la campaña a partir de este fin de semana.