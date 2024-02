Guardias civiles denuncian la desaparición de una unidad especial en Andalucía y exigen el cese de Marlaska: "El narco se ha disparado"

La muerte de dos guardias civiles a manos de un grupo de narcotraficantes que los arrolló con una lancha este viernes en Barbate está poniendo en serios aprietos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el colectivo de agentes, así como la ciudadanía, la oposición e incluso la justicia señalan por la falta de dotación en la lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho, que ha desembocado en el suceso de este fin de semana.

Uno de los primeros colectivos en señalar al ministro han sido los sindicatos de guardias civiles. Una de ellas es JUCIL, que a través de su portavoz, Agustín Leal, ya se manifestaba el mismo viernes por la noche para condenar el "salvaje asesinato" cometido en Barbate, y apuntaba directamente a la falta de medios del cuerpo en la zona.

En declaraciones a la Cadena SER, Leal explicó que llevan años exigiendo que se refuerce la lucha contra la droga en Andalucía, ya que en 2022 que se desmanteló una unidad especial, creada en 2018, para tales tareas: "Eran más de 150 agentes especializados de toda España que estaban consiguiendo hacer retroceder este tipo de delincuencia, el narcotráfico".

Según Leal, esta unidad fue desmantelada "sin explicaciones convincentes" y desde entonces, "el narco se ha venido arriba y se ha disparado", explica el portavoz sindical. Según Leal, cuando hicieron su reivindicación "de rieron de nosotros y ahora es lo que estamos viendo".

"No han declarado el Campo de Gibraltar zona de especial singularidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí destinadas, aunque Marlaska lo prometió hace dos años", denuncia el portavoz de JUCIL, que añade que el modus operandi de los narcotraficantes "es muy salvaje y muy violento y requiere una respuesta rápida y contundente por parte del Ministerio. Hay que reforzarlo de una vez".

Además de JUCIL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido la dimisión inmediata de Grande-Marlaska por "el abandono y la pésima gestión" de la seguridad ciudadana en el Campo de Gibraltar.

Este sindicato, que ha anunciado que se personará en la causa como acusación particular, exige a Interior explicaciones sobre el operativo del viernes, que "arroja muchas dudas en cuanto a sus garantías y la propia seguridad de los efectivos que lo llevaron a cabo". La AUGC quiere "conocer quien dio la orden de llevar a cabo estas operaciones con estos medios y qué medidas se van a tomar".

También la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) pide la cabeza de Marlaska por su "pésima gestión" en el Estrecho de Gibraltar que "ha costado la vida a varios guardias civiles". "Su dimisión debería estar ya en la mesa del presidente o su cese", añadieron.

La oposición, la justicia, los alcaldes...

La oposición al Gobierno de Pedro Sánchez también se manifestó este sábado para aumentar la presión sobre Grande-Marlaska. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, exigió este sábado al Gobierno que "estén a la altura de la gravedad de los hechos" y preguntó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "cómo es posible" que el viernes por la mañana asegurara que la seguridad en la zona es "suficiente" y ha mejorado respecto a años anteriores y por la tarde se produjera el "asesinato" de los agentes.

"No podemos seguir así, viendo cómo las mafias operan con impunidad en esa zona de España", dijo Feijóo, que exigió al Gobierno "dar la cara" y "acreditar recursos suficientes" para que esta "barbarie" no se repitiera de nuevo, y con una respuesta que "no puede quedarse en una mera declaración de intenciones".

La justicia también se ha manifestado. En concreto, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha denunciado que las narcolanchas "campan a sus anchas", una situación en la que los agentes de la Guardia Civil "se juegan la vida todos los días en esta provincia". "Es una situación muy alarmante (...) Esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas que se usan no solo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrantes", denunció.

Villagómez recordó que narcolanchas "campan a sus anchas" y avisó que esperaba que este sábado no fueran al funeral de los guardias civiles en Barbate a dar el pésame "cuando después no dan los medios que hacen falta", dijo sin citar al Ministerio del Interior. "Y lo digo así de duro porque así de duro es", indicó.

A nivel municipal, fue el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el que puso el acento sobre la necesidad de "aumentar la persecución, la preparación, la protección y la inversión" contra las redes de narcotráfico que operan en el Campo de Gibraltar.

Landaluce dijo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "luchan con medios desmedidos respecto a los que tienen el narcotráfico". "Hay que actuar cambiando el código, penalizando de verdad lo que hay que penalizar, esto sí que hay que penalizarlo, y aumentar la persecución, la preparación, la protección, la inversión", añadió.