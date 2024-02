La fiscal antidroga de Cádiz denuncia la situación tras la tragedia de Barbate: "Que no vengan al funeral si no nos dan los medios"

La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha denunciado que las narcolanchas "campan a sus anchas" en los muelles de la provincia de Cádiz y ha denunciado la falta de medios tras la muerte dos guardias civiles y otros dos agentes que han resultado heridos al ser embestidos por una de estas embarcaciones en el puerto de Barbate.

Según ha explicado, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se juegan la vida todos los días en esta provincia". "Es una situación muy alarmante (...) Esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas que se usan no solo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrantes", ha denunciado.

La fiscal ha recordado que las narcolanchas "campan a sus anchas" y ha avisado que espera que este sábado no vayan al funeral de los guardias civiles en Barbate a dar el pésame "cuando después no dan los medios que hacen falta", ha dicho sin citar al Ministerio del Interior. "Y lo digo así de duro porque así de duro es", ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser.

Cada vez hay más narcolanchas. Se sienten impunes, piensan que no les va a pasar nada porque de hecho no les pasa nada

De esta manera, la fiscal ha asegurado que no sabe "qué hace falta para que la gente se tenga conciencia de que esto es muy grave". "Cada vez hay más narcolanchas. Se sienten impunes, piensan que no les va a pasar nada porque de hecho no les pasa nada", ha aseverado. "Cuando llega el juicio, les ponen una pena de tres años, pero hasta que llega el juicio siguen en libertad y siguen con más narcolanchas", ha explicado.

En este punto, Villagómez ha denunciado que las patrulleras de la Guardia Civil "son viejas o no tienen potencia" frente a las narcolanchas que navegan por aguas de la provincia de Cádiz. "No tienen medios ni lanchas ni personal para hacer frente a eso y cuando lo hacen se juegan la vida", ha señalado, en referencia a la labor de la Guardia Civil.

Al respecto, la fiscal ha asegurado que "da la impresión" de que la narcolancha de Barbate va a por los agentes en una acción que, en sus palabras, ha calificado de que "efectivamente es un asesinato".

"La sensación es de impunidad, de que es una lucha de David contra Goliat", ha lamentado Villagómez, recordando que lleva años pidiendo que se penalice la posesión de combustible en alta mar. "No existe un delito que podamos imputar", ha dicho. "Al final es una sensación de impunidad y las mismas personas que han sido detenidas vuelven otra vez a ser investigadas porque siguen con la misma actividad delictiva", ha explicado.