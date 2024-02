Médicos de Atención Primaria demandan a Mónica García más inversión porque "los diagnósticos ya están hechos"

El vicepresidente primero de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Rafael Micó, ha demandado al Ministerio que "ponga soluciones encima de la mesa" porque "los diagnósticos ya están hechos", para lo que sería necesaria "una apuesta por la inversión económica en Atención Primaria", ya que la ministra de Sanidad ha avanzado que la financiación no ha sido uno de los temas tratados en el CISNS.

"Todo pasa por una inversión y una apuesta necesaria para la Atención Primaria. Esto no tiene más vuelta de hoja que invertir, hacer un consenso, potenciar lo que hemos dicho, empezando desde medidas a medio y corto plazo y medidas inmediatas porque tenemos lo que tenemos. No hay unas condiciones laborales adecuadas en el sistema público y la gente tiene otras opciones. Eso antes no sucedía pero ahora la gente que acaba tiene otras opciones y competimos entre comunidades autónomas", ha declarado Micó.

Además, desde Semergen ya han realizado diferentes propuestas al Ministerio e incluso han presentado un paquete de medidas para atraer y retener talento en la Atención Primaria, pero para que esto pueda llevarse a cabo "se necesita presupuesto". "En estas medidas incluimos desde que hubiera un reconocimiento, un prestigio de la Atención Primaria, unas medidas incentivadoras, que el tiempo no solo fuera agenda, sino que hubiera tiempo para investigación, para formación, que tuviéramos autonomía de agenda como cualquier profesional en cualquier país, etc", ha detallado.

"Podemos generar todas las comisiones que se quieran sobre la Atención Primaria, que vamos a hacer esto, muy bien, pero señores, se hace una ley, se hace una norma, lo que se quiera, pero se tiene que presupuestar", ha sentenciado Rafael Micó.

En este sentido, el vicepresidente de Semergen ha insistido en que "la Atención Primaria tiene que ser resolutiva" y que, para ello, "hay que reorganizar" porque "el número de médicos del país está bien, lo que pasa es que están distribuidos más en atención hospitalaria y prefieren otras condiciones laborales, porque el sistema público no trata bien a la gente en Atención Primaria".

"Nosotros pensamos que el diagnóstico está hecho, hemos dicho qué soluciones serían las adecuadas, cómo empoderar a los profesionales, cómo ganar prestigio, cómo avanzar con ese reconocimiento desde la universidad. Pero falta presupuesto", ha concluido Rafael Micó.