Sanidad y las comunidades se reúnen para abordar la crisis de la Atención Primaria

El Ministerio de Sanidad se reunirá este viernes con las comunidades autónomas para abordar la crisis que azota a la Atención Primaria. Lo hará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado para tratar de forma exclusiva la situación de este primer nivel asistencial, como venían reivindicando varias autonomías.

Según el orden del día al que ha tenido acceso 20minutos, uno de los temas que tratará la titular de Sanidad, Mónica García, con los consejeros del ramo, es la evaluación de las acciones del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 y los "futuros pasos a tomar". También se recogerán las propuestas que hagan las comunidades relacionadas con tres puntos clave. En primer lugar, la gestión de facultativos de este nivel asistencial. También la "accesibilidad y gestión de la demanda" que incluye, entre otros asuntos, las "barreras de acceso", "modelos presenciales y telemáticos de atención", una "redefinición competencial" o el "diseño de equipos de Atención Primaria y autonomía de gestión".

Y, en esa línea, se hablará igualmente de la continuidad asistencial y la atención integrada, que incluye la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, la "interoperabilidad" de la Historia Clínica Digital y la coordinación sociosanitaria. A última hora Sanidad añadió un nuevo punto para valorar la situación de las infecciones respiratorias agudas en el SNS.

Además, según anunció la ministra en su primera comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados, García también propondrá a los consejeros la creación de una Comisión de Atención Primaria dentro del Consejo Interterritorial, "para que la primaria tenga el papel estable y de desarrollo entre las comunidades y el ministerio que necesita nuestra sanidad para la adopción de medidas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas". Otro de los anuncios que hizo entonces fue el compromiso del Gobierno de incrementar un 15% la oferta plazas de Medicina de Familia durante esta legislatura, "para dar respuesta a lo que necesita nuestro sistema sanitario".

Una de las comunidades más críticas con la ministra ha sido Madrid, cuya consejera, Fátima Matute, solicitó este martes ampliar, en los próximos cuatro años, mil plazas formativas de Médicos Internos Residentes (MIR) en la especialidad de medicina de familia para solventar la escasez de profesionales. Reprochan igualmente desde la consejería madrileña que en el orden del día no se haga mención a la falta de médicos de familia de forma específica, sino haciendo una simple mención a la necesidad de abordar la "gestión" de los profesionales en Atención Primaria.

"Es un monográfico para tratar la Atención Primaria, pero, curiosamente, no está dentro del orden del día la falta de profesionales. Le he pedido que, por favor, incluya en el orden del día un plan de acción para ver cómo gestionamos esa falta de profesionales a futuro; que retome los criterios de acreditación de unidades docentes, de familia y medicina comunitaria que están parados desde el 2018; y para que, desde luego, también tome en consideración la falta de profesionales añadida que va a haber porque los residentes este año terminan en septiembre", explicó Matute.

Los médicos piden medidas "a medio y largo plazo"

Los representantes del sector también se han pronunciado sobre el pleno que se celebrará en la mañana de este viernes. En un comunicado conjunto, el Foro de la Profesión Médica y del Foro de Médicos de Atención Primaria reivindican la necesidad de abordar la reunión con una mirada "a medio y largo plazo" para que las medidas que se planteen no sean "cortoplacistas". Entre otras exigencias, en el escrito piden que no se permita ejercer una especialidad médica a aquellos que no la hayan acreditado "debidamente", "y mucho menos para atender a áreas de difícil cobertura", ya que, advierten, "implicaría crear más desigualdad en salud" y, en definitiva, "una Atención Primaria de doble velocidad".

Para ambos foros, la crisis actual debe abordarse también impulsando "nuevos modelos de contratos", ya no solo para las generaciones jóvenes —que cada vez optan menos por esta especialidad debido a la saturación y el desgaste que sufren los médicos—, sino también para los próximos jubilados que estén interesados en seguir trabajando, "pero no en las mismas condiciones".