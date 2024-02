Planes para el fin de semana: tiempo de Carnaval en el Círculo y un barco llamado 'Misericordia'

Teatro. 'Misericordia' de Denise Despeyroux

La autora y directora Denise Despeyroux indaga en los efectos provocados por el exilio, a partir de su propia experiencia y a través de su última creación: Misericordia. Sin gravedad, sino todo lo contrario, con sentido del humor y en un entorno relajado, destapa aquello que podría parecer inconexo pero guarda relación con ese trauma. Lo hace a través de los tres hermanos Duarte, que comparten casa fraternalmente aunque viven en esferas diferentes, apenas conectadas.

Delmira es psicoanalista y deja correr su vida al amparo de la cábala judía, encaramada al árbol de la vida formado por las diez esferas que simbolizan emanaciones espirituales. Oficia ritos tan extemporáneos que ni sus hermanos son capaces de recordar, pero se empeña en mantenerlos vivos. Natalia Hernández borda su papel, como siempre.

Cartel de la obra 'Misericordia' que se representa en el Centro Dramático Nacional. Cedida

Pablo Messiez interpreta a Darío, un escritor a punto de estrenar en el CDN, ¡no en la pequeña sala Francisco Nieva, sino en la sala grande!, pero no consigue despertar el interés por su obra y se debate entre mil dudas. Dunia es la más joven, interpretada por Marta Velilla, y vive encaramada en un altillo donde crea y vive un videojuego, un tanto ajena generacionalmente.

A Darío, Delmira y Dunia Duarte, añade Denise Despeyroux otra letra d, en una broma alfabética que parece esconder un desdoblamiento múltiple de su propia personalidad. Cristóbal Suárez encarna perfectamente a Dante, amigo íntimo de Darío y excompañero de profesión teatral ya que se ha pasado a nutrir un canal en YouTube sobre alimentación. Es el observador externo que asiste perplejo a los rituales cabalísticos que con mucho humor se desarrollan en varios momentos de la pieza. En realidad, nada de lo que cada uno postula despierta demasiada emoción en los demás, con lo que se percibe cierta frustración en unos y otros.

Pablo Messiez, Marta Velilla, Cristóbal Suárez y Marta Velilla en 'Misericordia'. @geraldineleloutre

Denise Despeyroux ha querido rememorar el exilio al que muchos uruguayos tuvieron que acogerse, huyendo en un barco llamado Misericordia de una dictadura difusa, sin una cara conocida como las de Videla o Pinochet, pero de su misma catadura. Como parte de un ejercicio de autoficción, la vemos con 9 años en una entrevista grabada en los ochenta, cuando desde España se fletó un avión con 154 niños, hijos de exiliados y presos políticos, para conocer su patria.

Despeyroux retrata el desarraigo oculto en estos tres hermanos que cargan con el exilio de sus padres y quizás arrastren esa extrañeza por el mundo que les ha tocado vivir. Protagoniza ella misma un intenso diálogo lleno de sinceridad, con réplica atinada de Messiez, un momento que da pie a ese entrañable video donde la vemos vestida de amarillo, explicando su entrada en Montevideo.

Elenco completo de 'Misericordia' tras una representación, con la autora en el centro. Adolfo Ortega

La autora logra diálogos bien desarrollados, trufados de terminología macrobiótica, esoterismo judío y referencias cruzadas al mundo teatral, para aprovechamiento de los más al tanto en este mundillo, hasta desembocar en un final un tanto desconcertante. Una función que se sigue con la cercanía que permite la sala Francisco Nieva y la atención lograda gracias a las notables interpretaciones de los citados actores. ¡No se la pierdan!

hasta el 25 de febrero | Teatro Valle-Inclán | 25€

Arte. George Morton-Clark en Opera Gallery

Con el ilusionante título de It’s Friday All Week se presentó la primera exposición individual en España de George Morton-Clark, en la sede madrileña de Opera Gallery, que estará abierta hasta el sábado 10 de febrero. Últimos días, por tanto, para disfrutar de las creaciones del artista británico, donde retrata con pincelada vigorosa y contrastes cromáticos extremos, personajes de dibujos animados que adquieren en sus lienzos un carácter inquietante.

'Ultra Manic' es una de las obras expuestas en Opera Gallery. George Morton-Clark

La muestra reúne veinte obras recientes del pintor, en las que descubrimos personajes bien conocidos por todos, reflejados con naturalidad y alegría. Para ello emplea óleo, acrílico y spray sobre extensos lienzos. Según sus propias palabras: "Todos los cuadros son una amalgama de imágenes que tengo en la cabeza y de personajes con los que he pasado mucho tiempo. Aparecen con formas y expresiones diferentes. Siempre tengo la sensación de que intento que parezcan más vacíos y sin ninguna emoción real. No sé por qué lo hago, pero los hace más inocentes y simpáticos. Eso es lo que me gusta de ellos. Las obras más recientes se han vuelto más abstractas, como si los personajes implosionaran y se comieran a sí mismos. Como si se replegaran infinitamente sobre ellos".

Una de las salas de Opera Gallery, en la calle Serrano. Cedida

Morton-Clark estudió animación durante 3 años en la Universidad de Londres, aspecto que explica sus referentes creativos, y se licenció en el Instituto de Arte y Diseño de Surrey. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y públicas de Estados Unidos, Europa, Oriente Próximo y Extremo Oriente. El artista también ha colaborado con grandes marcas como All Saints Clothing, DeLonghi, The Macmillan Cancer Trust y Penguin Books.

Será una buena oportunidad para visitar de nuevo esta galería de arte, de la que ya dimos cuenta en mayo del año pasado con motivo de su inauguración. Elegante y espaciosa, Opera Gallery se encuentra ubicada en plena calle Serrano, para ofrecer un refugio artístico en tan exclusivo barrio madrileño.

Hasta el 10 de febrero | Opera Gallery (Serrano, 56) | Entrada libre

Carnaval en el Círculo de Bellas Artes

La edición 2024 del tradicional Baile de Máscaras de la institución madrileña tendrá lugar el sábado 10 de febrero, bajo el lema Hay que venir al sur, inspirado en la conocida canción de Raffaella Carrà. La fiesta reivindica la sabiduría, la imaginación, la ternura, la energía y el arte de vivir del Mediterráneo.

Cartel del Carnaval 2024 que se celebra en el Círculo de Bellas Artes. Lara Lars

En su edición 2024, el tradicional Carnaval del madrileño Círculo de Bellas Artes invita a reivindicar el disfrute como uno de los rasgos definitorios de las culturas mediterráneas. Las pregoneras serán Isabel Calderón y Lucía Lijtmaer, directoras y presentadoras del podcast Deforme Semanal Ideal Total. El cartel, que apuesta también por esa misma idea, es obra de la ilustradora Lara Lars.

Celebrado desde febrero de 1981, el Baile de Máscaras ha sido tradicionalmente un evento faro para esta institución madrileña y uno de los principales espacios de celebración del Carnaval en la ciudad. A la última, celebrada el pasado noviembre, asistieron 2000 personas. El Círculo de Bellas Artes cerrará el edificio completo, y habrá actuaciones musicales de forma simultánea en el Hall, La Sala de Columnas y el Salón de Baile. Entradas a la venta aquí.

10 de febrero (de 22.30 a 5.00) | Círculo de Bellas Artes | 45 euros

Teatro infantil. 'El abrigo de Yorick' en Cuarta Pared

La Sala Cuarta Pared sigue dedicando su espacio al teatro infantil de calidad, a los clowns, los fabuladores, las máscaras y los bufones. Este domingo presenta la función El abrigo de Yorick, donde los objetos imposibles o sorprendentes, el juego, la música y la pantomima generan una obra que parece un caleidoscopio.

Caleidoscopio Teatro presenta en la Sala Cuarta Pared el espectáculo 'El abrigo de Yorick'. Caleidoscopio Teatro

Inspirados por los dibujos del pintor Sergio Abraín, los personajes fueron tomando forma "bajo los faldones del abrigo de Gogol y su nariz viajera". Y de la gabardina de Harpo se fueron tejiendo las pequeñas historias, que darían lugar al espectáculo.

El abrigo de Yorick narra las peripecias de Yorick y Tubitos, dos personajes que parecen salidos de una obra de Samuel Beckett. Todo comienza con la llegada de la Musa de fuego, que danza mientras suena una voz que recita un texto de Shakespeare. Unas hermosas palabras que hablan de la importancia de la imaginación en el Teatro y la necesaria complicidad del público.

Nuestro plan infantil y teatral de fin de semana transcurre en la Sala Cuarta Pared. Caleidoscopio Teatro

Yorick posee un abrigo muy especial, que genera mutaciones, metamorfosis y viajes en espiral. El abrigo cobija, calienta y conforta, y de sus bolsillos brotan las musas, que nos traen variados artilugios con los que cultivar el arte de contar historias.

La compañía Caleidoscopio Teatro lleva 39 años de actividad ininterrumpida. Sus integrantes son a la vez artistas, pedagogos, artesanos y divulgadores de este maravilloso y noble oficio. Surge como lugar de encuentro entre distintas artes escénicas, la música y las artes plásticas a través de unos espectáculos que juegan con espíritu libre.

11 de febrero de 2024 (17h30) | SALA Cuarta Pared (+4 años) | 9€.

Música Electrónica. Espectáculo audiovisual de Chloé

La productora, DJ, artista visual y compositora francesa Chloé propone una experiencia inmersiva en el segundo espectáculo audiovisual del ciclo de música electrónica de Teatros del Cana. Chloé estrena este jueves 8 en la Comunidad de Madrid SloMo, un espectáculo en el que la artista entabla un diálogo enigmático e hipnótico entre sonidos e imágenes, que ha pasado previamente por el Centro Pompidou, la Philharmonie de Paris o el Sonar Festival, entre otros, desde su creación en 2015.

Chloé propone una experiencia audiovisual gracias a la música electrónica. Cedida

Conocida como DJ por sesiones que duran toda la noche y que le han llevado a actuar en los principales festivales del mundo (Mutek, Sónar, DGTL, Burning Man, Nuits Sonores, etc.), Chloé reúne en SloMo su trabajo en estudio, la aportación del director de arte Dune Lunel y el artista visual Adrien Godin. Juntos han creado una experiencia inmersiva, en la que Chloé crea los sonidos mientras se generan imágenes en la pantalla, entrelazando la manipulación visual con la música a tiempo real.

La imagen se distorsiona, se ralentiza y se transforma. La actuación es sensible a los detalles más imperceptibles y a los movimientos que nos moldean. No solo es un concierto visual, sino un proyecto simbiótico que documenta nuestra era, combinando la industrialización irresponsable con la imaginería cerebral.

Este ciclo de música electrónica se extenderá hasta el 9 de junio, ofreciendo propuestas en un espectro sonoro que va desde el ambient, al glitch, el minimalismo, la experimentación, el techno o a la electrónica más global. Ya iremos recomendando otras propuestas durante los meses siguientes.

jueves 8 de febrero (21h.) | Sala Verde de Teatros del Canal | desde 9 euros

Danza contemporánea. Out Innerspace Dance Theatre

La compañía de danza contemporánea canadiende, Out Innerspace Dance Theatre (OIS), presenta por primera vez en España Bygones, una pieza que celebra que somos producto de nuestros desafíos y giros equivocados del pasado, pero que mira al futuro con esperanza, ya que esa mochila repleta de miedos no superados y sueños incumplidos nos conduce a algo más hermoso.

'Bygones', de Out Innerspace Dance Theatre, es nuestro plan de danza contemporánea para este fin de semana Alistair Maitland

Bygones hace referencia a la expresión "lo hecho, hecho está", nuestros demonios nos siguen persiguiendo, y esto se muestra a través de un torrente de imágenes obsesionadas, construidas a partir de una iluminación y proyecciones de vídeo que recrean muros de luz y sombras. La escena recrea también un suelo que no es sólido, en el que a veces los bailarines se congelan horizontalmente en una especie de vacío espacio-temporal, mientras el cielo empieza a gruñir.

"Nuestras vidas se ven impulsadas por el cambio y, sin embargo, nos gusta aferrarnos a lo viejo, a lo familiar", explican los creadores de la compañía. "A veces el cambio pueda suponer un impulso abrumador, pero al mismo tiempo nos mantiene cautivos o atrapados en un patrón. De este modo, el cambio puede confundir nuestra brújula".

Bygones ha sido invitada a Tanzmesse (Düsseldorf), Julidans (Ámsterdam), Torino Danza, Teatro de Friburgo, Centro Nacional de las Artes de Canadá y salas de Francia, Hungría, Corea del Sur y Canadá.