Guzmán, Hernández, Da Pena... quiénes son los líderes de la plataforma 6-F que llevan este sábado sus tractoradas a Madrid

Pese a que Bruselas está dando marcha atrás y asumiendo algunas de sus demandas, los agricultores españoles siguen en pie de guerra. Las tractoradas están causando el caos en las ciudades de media España. Al frente las organizaciones del campo. ¿Las tradicionales Asaja, COAG y UPA...? No siempre. Al frente en muchos casos está la Plataforma 6-F.

Es el caso de Madrid. La Plataforma 6-F ha convocado a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid con tractores este sábado, con el fin de llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde también estarán presentes transportistas, según anunciaron este miércoles. Aseguran contar con la presencia de 5.000 camioneros de Madrid y unas 50.000 personas, de las que, aproximadamente, 15.000 serán ganaderos y agricultores, y más de 20.000, transportistas.

Las cifras las dio este miércoles Xaime da Pena Gutiérrez, el responsable jurídico de la Plataforma 6-F. A su lado, Lola Guzmán, su líder. No muy lejos, pero junto a ellos en las convocatorias, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. ¿Quiénes son y de dónde han salido? Que quieran llegar hasta la sede madrileña del PSOE ya da pistas.

La Plataforma 6-F está detrás de muchas de las marchas de agricultores y ganaderos que están tomando carreteras y ciudades españolas. No en todas. Hay territorios donde el peso de las protestas está en manos de Asaja, COAG o de la Unió de Pagesos en el caso de Cataluña (allí es el sindicato mayoritario de agricultores).

Esta nueva plataforma no está constituida como sindicato o asociación; no tiene estructura jurídica, ni siquiera página web. La 6-F es hija de este tiempo en que basta con tener cuentas en redes sociales y saber agitarlas para lograr presencia y seguimiento. Proponen tumbar todas las políticas ligadas al Pacto Verde de la Comisión Europea, las leyes de cambio climático y bienestar animal, corregir la Política Agraria Común (PAC), y defienden la no ratificación del tratado de Mercosur y la revisión de los acuerdos internacionales de Libre Comercio.

Abascal: "La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas. La de los tractores detendrá su traición al campo español, que ya está en pie de guerra"

Aunque insisten en que no les definen ninguna sigla, el currículo de sus sus rostros visibles y las declaraciones de Santiago Abascal dan pistas sobre la orientación política de sus líderes. "La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas. La rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español, que ya está en pie de guerra", ha dicho el líder de Vox en el Congreso.

Lola Guzmán

Lola Guzmán de la Plataforma 6F, con líderes de VOX: Espinosa de los Monteros, a la izquierda y Santiago Abascal, a la derecha. TWITTER

Enfermera valenciana de 52 años, Lola Guzmán es la líder. Procede de una familia de agricultores y tiene unas tierras dedicadas a la ganadería. Pero lo más definitorio de su perfil es que fue militante de Vox (tiene fotos con Abascal y otros líderes del partido) y recientemente estuvo en las protestas contra el Gobierno frente a la sede del PSOE en Ferraz.

Guzmán sabe manejarse en redes sociales y en ellas anima con sus vídeos a la movilización de agricultores y ganaderos. Es muy crítica con el "nuevo orden mundial" y carga contra lo que ella llama "élites pedófilas". En declaraciones a OKdiario ha dicho: "Cuando no haya comida ni gasolina, nos tomarán en serio".

Guzmán asegura que su propósito final es "cortar España" y desabastecer los supermercados y las gasolineras

La líder de la Plataforma 6F reclama interlocución directa con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y se ha puesto al frente de esta parte más radical y heterodoxa de las protestas. Guzmán no esconde su propósito final: "cortar España" y desabastecer los supermercados y las gasolineras.

Xaime da Pena

Es el responsable jurídico de la Plataforma 6-F. Si Guzmán es el corazón que grita y agita la protesta, Guzmán es el cerebro que planifica. Es un abogado gallego y tampoco es nuevo en lo de protestar contra este Gobierno. Él no colgó la lona de Desokupa en la calle Atocha de Madrid contra Pedro Sánchez, pero fue quien la pagó.

Es socio de varios negocios de la noche coruñesa y una persona muy activa en su Galicia natal como lo fue su padre (también abogado y miembro de grupos como Semen Up). Da Pena fue el encargado de la defensa del hombre que increpó a Óscar Puente, el ahora ministro de Transportes, cuando viajaba en tren.

Como Lola Guzmán, también Da Pena cuelga vídeos en las redes sociales con los lemas habituales de Vox y la derecha europea. De sus labios salen constantes ataques a la Agenda 2030, la de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que Pedro Sánchez apoya claramente.

Manuel Hernández

Manuel Hernández, hablando en 2022 frente al Ministerio de Transportes. EP

No es agricultor ni ganadero; es el presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Hernández es un camionero de Albacete que se hizo muy popular en noviembre de 2022. Aquel año fue uno de los rostros más visibles del pulso al Gobierno durante la crisis de los camioneros, que intentó de desabastecer los supermercados.

En aquel tiempo, y después, se hizo un sitio en YouTube con vídeos donde criticaba radicalmente a Pedro Sánchez y sus políticas con un argumentario comprado en Vox. Esta semana ha hecho una convocatoria a los transportistas para un paro indefinido. Hernández se ha sumado así a las reivindicaciones de la Plataforma 6F.