La 'Fachosfera' versus el 'Equipo de opinión sincronizada'... la otra pelea política que se lidia en las redes sociales

La confrontación política está a la orden del día. La batalla dialéctica por aglutinar votantes ha saltado de los mítines y entrevistas en medios de comunicación a lugares como Twitter (ahora X). Los líderes de los principales partidos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se han convertido en referentes de términos (o hashtags) que enfrentan al electorado más extremo a derecha e izquierda bajo dos principales neologismos: 'fachosfera' y 'equipo de opinión sincronizada'.

Nada de lo que concierne a Twitter y al mundo de la política es baladí. La red social se ha convertido en un reducto de opinadores donde la actualidad de los principales partidos es lo más comentado. Según el estudio #Política en Twitter, realizado por Twitter España en 2019, el 64% de la gente utiliza esta red social, al menos una vez a la semana, para informarse de temas políticos.

Además, el 36% de sus usuarios españoles se ubica dentro de los denominados micro líderes de opinión, es decir, personas con capacidad de influir a otras en temas de opinión política. Son ellos, a priori, los que han acuñado estos nuevos términos, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado en apoderarse del neologismo 'fachosfera'.

"Hay una 'fachosfera' que polariza para desmovilizar y derrotar al Gobierno", señalaba Sánchez hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. Este lunes, el presidente volvía a hacer uso del término: "A la 'fachosfera' le hubiera gustado más el Cara al Sol en Eurovisión", ha señalado en una entrevista en La Sexta en referencia a la victoria de Zorra como representante de España en Eurovisión. Y se abrió el melón. Parece que eso de que todo acto conlleva una consecuencia es cierto y no tardaron en aparecer tanto el 'equipo de opinión sincronizada' como las críticas.

"Sánchez ya no se corta. Llama fascista a todos los que no pensamos como él. O estás con él o estás en la 'fachosfera'. Le ha quedado un poco totalitario. Como es él", sentenciaba este lunes Sergio Sayas, diputado del PP, desde X. No ha sido el único popular que se ha alzado contra el término. El líder de la oposición salía hace unos días en defensa de los millones de votantes ante las palabras de Sánchez y le acusaba de calificarlos de fachas. "Es grosero", decía Feijóo.

Y con el hastío llegaba el enfrentamiento. Los tuits del denominado 'equipo de opinión sincronizada', en referencia a los votantes de izquierdas y simpatizantes de la polémica ley de amnistía, también copan las redes.

Claro que sí, vamos ese Equipo Olímpico de Opinión Sincronizada!!! pic.twitter.com/0poDH56Tg5 — Rosa (@pirocarasu) February 2, 2024

Juan del Val, colaborador habitual de El Hormiguero, consideraba hace unos días tras expresar su opinión sobre la amnistía que le iban a "salir una legión de articulistas hablando de que esto es una oportunidad, de que esto es conciliar, esto es fomentar…". Ese grupo de personas son las que, desde la visión política de la derecha, conforman el llamado "equipo de opinión sincronizada" que antes de las elecciones opinaban en contra de la amnistía (una postura que mantenía el propio Sánchez) y después lo hacían a favor y en línea con el cambio de opinión del presidente.

Llegó desde Francia...

Aunque lo cierto es que el término 'fachosfera' no llega de manos de usuarios anónimos, sino que viene de lejos. Tan lejos como Francia. En 2016, los periodistas galos David Doucet y Dominique Albertini publicaron el libro La fachosfera. Cómo la extrema derecha está ganando la batalla de internet. En una entrevista de radio, Albertini definió la 'fachosfera' como la "extrema derecha que se sitúa sobre una posición dominante en internet", que tienen como objetivo "llegar a las audiencias que no están en la televisión o la prensa escrita" con discursos "alternativos".

Tanto él como Doucet sitúan el origen del neologismo en una web creada por un exmiembro del Frente Nacional, partido de Marine Le Pen, donde contaba con una revista que recogía artículos de los medios que cargaban contra la inmigración. Ya en 2019, la propia Asamblea Nacional francesa acuñó el término en un informe sobre los grupos de extrema derecha en el país.

... y lo usó Puente

Ahí fue donde nació una expresión que después pasaría directa al vocabulario de Óscar Puente. El ministro de Transportes ha salido a defender el término tras utilizarlo más de una vez en sus tuits. "Yo no creo que sea insultar", explicaba en Telecinco.

Pero todo esto solo ha servido para que continúe la batalla en redes y para que Puente se convierta en protagonista de muchos de los tuits dirigidos al 'equipo de opinión sincronizada'. Eso sí, de momento ningún líder del PP se ha dirigido a sus rivales en estos términos.

La diversidad se polariza y, en una suerte de bipartidismo web, los usuarios ya están metidos de lleno en una pelea que viene de las bancadas del Congreso. Según el mencionado estudio realizado por Twitter España, los usuarios están alineados con el posicionamiento ideológico de la población general española recogido por el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, el 76% de ellos interactúa con políticos y partidos en general, mientras que el 67% lo hace con políticos o partidos de signo ideológico diferente al suyo. Estos últimos, los que no dudan en lanzar mensajes contra unos u otros acompañados de los dos neologismos.