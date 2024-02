Al rojo vivo mantuvo este lunes una entrevista con presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Conducida por Antonio García Ferreras, director y presentador del programa de laSexta, el jefe del Ejecutivo ha abordado temas como de la ley de amnistía, las relaciones con el independentismo catalán y qué puede suceder con la legislatura.

También ha hablado de temas tan actuales como la canción que representará a España en Eurovisión este año. Se trata de Zorra, del dúo valenciano Nebulossa, una canción que ha desatado filias y fobias casi a partes iguales desde que salió triunfadora del Benidorm Fest.

"A la 'fachosfera' le hubiera gustado más el Cara al Sol en eurovisión pero a mi me gusta Zorra", ha opinado el presidente del Gobierno al ser preguntado por si era de su agrado el tema. "El feminismo puede ser divertido además de justo", ha rematado Sánchez sobre esta cuestión.

Ya en clave política, Sánchez ha defendido el diálogo en la ley de amnistía, que califica de "valiente, reparadora y constitucional". Además, ha insistido en que no está en su intención tocar el texto. "No es una cuestión de ceder, hemos hecho todos un esfuerzo. No es nuestra intención tocar el texto, pero entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución", ha detallado.

También ha descartado que desde el Gobierno estén estudiando modificar la definición de terrorismo en el Código Penal. "El independentismo no es terrorismo. El terrorismo no es equiparable al independentismo, es de sentido común. Somos conscientes de lo que ha sido el terrorismo y lo vencimos. Nada tiene que ver una cosa con la otra".