Así es la letra de 'Cara al sol', el himno franquista que Sánchez cree que la "fachosfera" prefería a 'Zorra' en Eurovisión

La canción 'Zorra' de Nebulossa será la canción que represente a España en Eurovisión 2024 tras vencer en el Benidorm Fest. Una canción reivindicativa que no ha estado exenta de polémica por su puesta en escena y su letra. A este respecto ha sido preguntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta.

Al ser preguntado por Antonio García Ferreras por la controversia creada por el triunfo del tema de Nebulossa y su participación en Eurovisión, el presidente ha sido claro ante las críticas:

"Entiendo que a la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones".

Sánchez hizo referencia al himno de la Falange y uno de los cánticos más populares del bando franquista y del régimen durante la dictadura, y que actualmente sigue siendo una canción popular en los círculos de ultraderecha en España.

Fue himno franquista durante la guerra y la dictadura

El 'Cara al sol' fue compuesto en 1935 por un grupo de escritores convocados por José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange.

Agustín de Foxá, José María Alfaro Polanco, Dionisio Ridruejo... todos ellos participaron en la composición de una letra que, con la música compuesta por Juan Tellería, pronto se convirtió en uno de los mayores símbolos del partido y sus miembros.

Con el estallido de la Guerra Civil en 1936, el 'Cara al sol' pasó a ser uno de los himnos del bando franquista, convirtiéndose tras el final de la guerra en uno de los himnos oficiales del régimen junto a la Marcha Real.

A pesar del final de la dictadura franquista y la llegada de la democracia, la canción sigue siendo uno de los principales símbolos de la extrema derecha española como Falange y los partidos que exaltan el régimen franquista.

Qué dice la letra del 'Cara al sol'

"Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver.

Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán, y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí.

Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas: las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera.

Arriba escuadras a vencer que en España empieza a amanecer".