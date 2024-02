¿Qué fue del AVE Madrid- Lisboa? El resultado de las urnas lusas en marzo podría reactivar la 'vía rápida' entre las capitales ibéricas

Portugal está tardando en dar forma a su sueño de Alta Velocidad ferroviaria. Tras décadas perdidas, las grúas ya están en marcha. El país vecino ya tiene licitadas las obras para construir el primer AVE de Portugal que unirá (tal vez para 2030) Lisboa con Oporto. Y es que la prioridad portuguesa es unir sus ciudades más importantes pero, en ese punto, su proyecto choca con las pretensiones españolas.

Después de incluir en el mapa a las principales ciudad de España, el proyecto de Alta Velocidad española se quiso asegurar sus conexiones internacionales, que son dos. En el caso de Francia existe y funciona, pero no en el caso de Portugal. Y no parece que vaya a ser una realidad en el corto plazo. Para el Gobierno luso la conexión Lisboa-Madrid no ha sido prioritaria hasta ahora.

Un país vertical con Oporto al norte

Portugal es vertical; tiene forma de rectángulo y eso condiciona el desarrollo de su red de trenes veloces. Portugal quiere vertebrar su territorio con alta velocidad, pero se impone —vertebra más— la línea vertical que la horizontal, que es la que uniría la capital lusa con la española (para beneficio de Extremadura). Además, la segunda ciudad en importancia tras Lisboa es Oporto, hacia el norte. De ahí que el primer capítulo de la historia del AVE luso sea la unión de ambas ciudades.

Rutas del tren de alta velocidad Alfa Pendular de Portugal Eurail

Tanto es así que si esa línea continúa, la primera conexión de Alta Velocidad entre Portugal y España sería en Galicia, en Vigo. De igual modo, en la idea portuguesa, ese vertebrar su territorio hacia el sur supondría priorizar los enlaces a Huelva y Sevilla.

El pasado 21 de agosto el organismo de Infraestruturas de Portugal y la Agencia Portuguesa do Ambiente emitieron su visto bueno para los 71 kilómetros que conectarán Oporto y Aveiro. Es el primero de los cuatro lotes de la línea que vertebrará el Eje Atlántico la próxima década.

Es cuestión de vertebración, de economía y de habitantes. Lo ha dicho el secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal, Federico Francisco, que el número estimado de pasajeros para un AVE Lisboa-Oporto "es 10 veces superior al de Lisboa-Madrid, lo que justifica la prioridad de esa conexión". Las obras del Lisboa-Oporto podrían arrancar a finales de 2024 para que los primeros 71 kilómetros estén en servicio antes de que finalice esta década. Esas licitaciones son hechos.

Portugal tiene elecciones en marzo

Lo de la conexión de AVE Lisboa-Madrid avanza, pero está muy pendiente de las elecciones que celebra Portugal el 10 de marzo. El candidato del Partido Socialista Portugués a esas generales, Pedro Nuno Santos, estuvo a finales de enero en Madrid, donde se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Ante la prensa insistió en que su prioridad es la línea Lisboa-Oporto con prolongación a Vigo, pero que eso no niega el proyecto entre las capitales ibéricas por Extremadura.

Según el candidato socialista a presidir el Gobierno de Portugal, la modernización de la línea ferroviaria entre Portugal y Galicia "no reemplaza” la prevista entre Lisboa y Madrid. "No hay olvido", aseguró en Madrid.

Nuno dijo que la mejora de la conexión ferroviaria entre Lisboa y Madrid "está en marcha". Es cierto que esa línea ya se está construyendo por la parte portuguesa entre Évora y Elvas, casi 90 kilómetros aptos para tráficos de mercancías y pasajeros a 250 km/h. Sin embargo, pese a que su uso estaba anunciado para finales de 2023, en realidad no estarán en funcionamiento hasta algún momento de este 2024. El pasado 12 de enero se realizó el primer viaje en el tramo entre las obras de la nueva línea de Évora y la estación técnica de Freixo.

Del lado español ya funciona —no con alta velocidad, pero sí con "altas prestaciones"— el recorrido entre Badajoz y Monfragüe/Plasencia. Además, avanzan las obras entre esta última estación y el límite con la provincia de Toledo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado de hecho este lunes que el Gobierno está dando el "impulso definitivo" a la conexión ferroviaria entre España y Lisboa, tras remarcar que existe el "compromiso europeo" con el Corredor Atlántico.

Lo tiene más claro el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, del Partido Social Demócrata (de centroderecha). En enero clamaba como "incomprensible" que la prioridad no fuera Lisboa-Extremadura-Madrid. El partido de Moedas es el gran rival de los socialistas en los comicios de marzo. En 2022, fueron la segunda fuerza con un 27,8% de los votos.

Moedas-Ayuso, Lisboa-Madrid

Isabel Díaz Ayuso, junto al alcalde de Lisboa, Carlos Moedas. Comunidad de Madrid

Moedas firmaba hace unos días un artículo junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Titulada Por el Tajo se va al Mundo, esa columna que publicaba el diario La Razón, defiende que "la línea del AVE entre las capitales ibéricas representaría una oportunidad para impulsar económicamente ambas regiones en un mundo cada vez más competitivo. La Península Ibérica pasaría a verse como un espacio cada vez más cercano, lo que se traduciría en un mercado más atractivo para las empresas, creando más empleo y produciendo más riqueza".

Según Moedas/Ayuso, "la importancia de la conexión AVE entre Lisboa y Oporto no está en duda. En un país moderno, es crucial que las comunicaciones entre sus dos mayores centros económicos sean rápidas. Más bien, se trata de establecer como prioridad económica y social la opción que podría traer mayores beneficios al país y al mercado ibérico". El articulo se publicó el día 25 de enero.

Sólo cuatro días después el alcalde de Vigo, Abel Caballero, publicó en redes sociales: "La derecha de Madrid y Lisboa se alía para que la conexión por AVE entre España y Portugal priorice la unión entre estas ciudades.

En X, antes Twitter, el alcalde vigués aprovechaba para señalar al PP y lo hacía, claro, a pocos días de las elecciones en Galicia. "Ante este ataque a Vigo, Rueda se queda callado, una muestra más de su falta de peso político. No defiende ni a Vigo ni a Galicia", concluía Caballero.