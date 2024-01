La Unión Europea lanza Aspides, la misión en el mar Rojo que se pondrá en marcha "como muy tarde" el 19 de febrero

"Aspides significa escudo y ese será el propósito, proteger los barcos e interceptar los ataques" en el mar Rojo. La misión de la Unión Europea para combatir a los hutíes está mas cerca de materializarse, y así lo ha hecho saber este miércoles el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Con el nombre puesto y la fecha para su posible inicio establecida ("el 19 de febrero como máximo", según Borrell), quedaba lo más complicado: saber que país la lideraría y esperar que ninguno de los 27 decidiera boicotearla.

Según el alto representante, la iniciativa no participará "en ningún tipo de acción contra los hutíes" y solo bloqueará los ataques de los insurgentes contra los barcos. "Esta misión no tendrá ninguna operación en tierra, solo en el mar y será puramente defensiva", ha dicho. Así, la misión trata de diferenciarse de la Operación Guardián de la Prosperidad liderada por Estados Unidos y en la que participa Reino Unido y otra docena de países, entre los que se encuentran europeos como Alemania, Grecia, Dinamarca o Países Bajo. Esta misión sí ha realizado numeroso bombardeos contra posiciones de los rebeldes yemeníes. El último de ellos se ha producido el pasado sábado.

La reunión en Bruselas de este miércoles entre los ministros de Defensa de la UE ha servido para abordar los pormenores de la operación europea, aunque no se han cerrado todos los flecos. Borrell aseguraba minutos antes de comenzar el encuentro que esperaba que los países que no iban a participar (como es el caso de España) "se pusieran a un lado" y no obstaculizaran su puesta en marcha. "No todos los Estados miembros estarán dispuestos a participar, pero nadie la obstruirá", ha dicho.

Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos reconocían mientras la reunión se llevaba a cabo que Francia, Grecia e Italia se habían propuesto para liderar la misión. "Tenemos que decidir qué país asumirá el mando, las fuerzas que habrá, dónde estará la sede y cuáles serán los activos navales que proporcionarán los Estados miembros", ha dicho Borrell.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el alto representante no ha confirmado qué país la liderará y de quiénes serán los buques que participen: "Es probablemente la misión organizada mas rápida que yo recuerde. Evidentemente hay urgencia (...). Pienso que el 19 de febrero la misión podrá estar formalizada. Hoy ha sido un consejo político para acordar todos los parámetros", ha manifestado Borrell.

Aunque en un principio Francia e Italia tenían dudas, lo cierto es que los tres países mediterráneos que se han propuesto también enfrentan en esta crisis cuestiones económicas, por lo que llevar a cabo el operativo es primordial. El cambio de ruta de los barcos provoca que algunos buques no recalen en sus puertos, ya que en vez de acceder al mar Mediterráneo por el Canal de Suez lo hacen por el otro extremo tras bordear África por el cabo de Buena Esperanza.

Borrell ha asegurado que muchas empresas europeas habían pedido una misión como la que prepara la UE porque su modelo de negocio se está viendo afectado por el incremento de los costes que conlleva rodear toda África. "Está afectando a los costes, así que está afectando a los precios y a la inflación. Así que es un esfuerzo natural para nosotros intentar evitar ese riesgo", ha señalado.

España no participará en la misión

El jueves pasado la ministra de Defensa española, Margarita Robles, insistió ante la Comisión de Defensa del Congreso que España no iba a participar en la misión de la UE. Robles aseguró entonces que España no se opondría a la creación de la misma, pero justificaba su postura por estar ya participando en otras 17 misiones en todo el mundo. Incluida una en el océano Indico. "Estamos en la misión Atalanta, que es esencial para luchar contra la piratería", aseguró la ministra, que agregaba que "pese a que esta actividad llevaba años disminuyendo, en los últimos meses estaba empeorando".