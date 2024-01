Robles insiste en que España no participará en la misión en el mar Rojo y advierte: "Ningún país nos dice dónde participar"

"Ningún país le dice a España dónde tiene que participar, ni dónde no". Así de contundente se ha mostrado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, en referencia a la misión en el mar Rojo que se prepara para luchar contra los hutíes. La ministra ha insistido en que España no formará parte de ninguna operación en esta región, ni la que podría liderar la UE (y que todavía no se ha concretado) ni en la propuesta por Washington hace varias semanas y en la que, sin contar con el Ejecutivo español, Estados Unidos incluyó al Ejército español.

Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles ha respondido a varios diputados sobre la postura de España en las misiones internacionales contra los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a los barcos comerciales que transitan por el mar Rojo, que se han incrementado con el conflicto armado entre Israel y Hamás.

"Cuando el secretario de Defensa norteamericano dijo que habría una misión, se mencionó a Ejército español, pero España no había dicho nada", ha reconocido la ministra, antes de aclarar que el Ejecutivo español "no se compromete en ninguna misión que no esté bajo el paraguas de la OTAN, la UE o la ONU".

Robles ha pedido respeto para Estados Unidos, "un aliado serio y fiable para nosotros", pero ha reiterado en varias ocasiones durante su comparecencia que "ningún país le dice a España lo que tiene que hacer". "El mismo respeto que exijo para España lo impongo para otros países", ha dicho.

Preguntada sobre la misión específica que la Unión Europea tiene previsto aprobar el próximo 22 de febrero, Robles ha afirmado que España no se opone a que se constituya, pero no va a participar, lo que ha justificado en que nuestro país es el Estado europeo que participa en más misiones. "Estamos en la misión Atalanta, que es esencial en el océano Indico para luchar lucha contra la piratería", ha asegurado la ministra, que ha agregado que "peses a que llevaba años disminuyendo, en los últimos mese está empeorando".

"Si alguien piensa que con una sola fragata se podría realizar la misión en el mar rojo es que desconoce su funcionamiento", ha dicho Robles, que ha afirmado que la fragata Victoria, que cumple en la actualidad con esta misión en el Indico, será sustituida por la fragata Canarias el próximo mes de febrero.

(Noticia en elaboración)