Feijóo garantiza que la amnistía "no pasa el filtro europeo" y reta a Sánchez a convocar elecciones

Alberto Núñez Feijóo eleva la presión sobre Europa. A escasas horas de que el PSOE y el PP se reúnan en Bruselas con el comisario europeo, Didier Reynders, para negociar el CGPJ, el líder del PP garantiza que la ley de amnistía que ha diseñado el Gobierno con sus socios independentistas "no pasa el filtro europeo". Asimismo, reta a Pedro Sánchez a volver a las urnas tras la fallida sesión de este lunes, en la que Junts devolvió el primer proyecto de legislatura para añadir más enmiendas a la amnistía. "Cualquier Gobierno europeo en esta situación hubiera dimitido y convocado elecciones".

Para Feijóo, lo ocurrido este martes en el Congreso no es mas que una "discrepancia en alguna enmienda" entre PSOE y Junts. Tal y como ha explicado en Antena3, la amnistía "no se paró" en la tarde de ayer porque "aun queda un mes para aceptar más enmiendas". El líder popular cree que si el PSOE rechazó las de Junts fue tan solo por su encuentro con el comisario europeo. "[Féilix] Bolaños tiene hoy una reunión con Reynders y no podía llegar con un texto aún más obsceno aún, cuando Europa se está preguntando si esto es la antigua colonia".

Y es que lo que pasó en Cataluña en 2017 fue "puro terror y fascismo", ha añadido el popular. Si bien admite que le corresponde a la Justicia tipificar esos delitos, critica que "el mismo Gobierno que entonces estaba con la Policía Nacional, ahora se rasga las vestiduras".

Por todo ello, el líder de la oposición ha explicado que lo que pedirá el PP en su reunión de este miércoles es que "Europa escuche" lo que escucharon los diputados en el Congreso la tarde anterior, en donde se hizo "una enmienda a la totalidad al sistema judicial", después de que los socios independentistas señalara a jueces por sus nombres y apellidos. "Europa tiene que parar este ataque masivo del Gobierno y sus socios al Estado de derecho", ha señalado en el programa Espejo Público.

Ante esta situación, y al hilo de la renovación del CGPJ que abordarán los dos grandes partidos en la reunión con el comisario europeo, Feijóo enfatiza en que "España necesita jueces independientes y tribunales inapelables" y que "no puede volver a ocurrir que miembros del Gobierno pasen directamente al Tribunal Constitucional".