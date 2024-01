PP y PSOE mantienen la distancia para renovar el CGPJ aunque dan por bueno volver a reunirse en Bruselas en dos semanas

España necesita un mediador para poner de acuerdo a PSOE y PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ese papel lo ejerce la Comisión Europea. Este miércoles ha tenido lugar en Bruselas la primera reunión para tratar de acercar posturas, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por parte socialista y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP en el otro lado. Como árbitro, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Por delante, un plazo de dos meses, marcado por el Ejecutivo comunitario, para el acuerdo.

Esta reunión se ha dado en un contexto marcado también por la ley de amnistía, sobre todo después del 'no' de Junts a la norma. El PP desde el principio puso la presión sobre el Gobierno. "Esta ley no pasaría el filtro europeo tal y como está. Bolaños no podía llegar con un texto más obsceno a la reunión porque Europa está mirando a España preguntándose si esto es Hungría o la antigua Polonia", resumió Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Antena 3, antes de sentenciar que "lo que pasó en Cataluña es puro terror, y puro fascismo".

En Bruselas el tono no cambió demasiado, y eso ya se vio desde el principio: Bolaños y Pons llegaron con puntualidad a la vez a la sede de la Comisión -el edificio Berlaymont en concreto-, pero no juntos, y entraron por la misma puerta sin hacer declaraciones, pidiendo a los periodistas esperar al final del encuentro y con rostros serios. No hubo saludo en la entrada, pero la imagen es inédita: nunca antes la UE ha tenido que mediar en un asunto nacional de esta trascendencia. Tras la reunión, que ha durado hora y media, el ministro Bolaños ha hablado de "cordialidad" y de un encuentro "constructivo". De hecho, repetirán el formato, también en la capital comunitaria, el próximo 12 de febrero.

Ambos partidos tuvieron un conato de acuerdo en 2022, y desde entonces las posturas han estado muy distanciadas, entre broncas y reproches mutuos. Ahora, con la mediación de la Comisión Europea, esperan alcanzar el pacto final. "Por nosotros no va a quedar", sostuvo Bolaños, que aseguró "discreción" sobre las negociaciones. "Cuando tengamos acuerdo lo comunicaremos, seremos transparentes como siempre", matizó a la salida del encuentro. No quiso aclarar el ministro el contenido del cónclave, ni si se abordó no solo la renovación del CGPJ, sino también la reforma del sistema de elección. Tampoco entró a hablar de si la situación con la ley de amnistía había afectado de algún modo a la conversación con los populares.

Bolaños apeló a la "estabilidad" y a la "normalidad institucional" para cerrar ya ese pacto, mientras que el PP, por su parte, también salió satisfecho del encuentro. "Se van a discutir todos los asuntos del CGPJ tal y como veníamos reclamando", expresaron desde Génova, al tiempo que quisieron apuntarse un tanto: "Es el planteamiento que siempre defendió la Comisión Europea y que defiende el Partido Popular. La Justicia española necesita políticos que defiendan a los jueces y no que los controle". Además, quisieron dejar un mensaje para el Ejecutivo: "Los insultos vertidos en las últimas semanas por los miembros del Gobierno y por sus socios hacia los jueces que no actúan conforme a sus preferencias hacen más necesaria que nunca la puesta en marcha de mecanismos que eliminen el control político del órgano de gobierno de los jueces".

Ante los periodistas, Esteban González Pons expuso que es "muy pesimista" pero que no le va a negar una oportunidad "a este proceso de diálogo". El vicesecretario del PP quiere "hablar de todo" para recuperar "el respeto que se le ha perdido a la Justicia española", en un claro mensaje hacia el Gobierno. El popular reconoce que el objetivo es "ambicioso" y reivindicó "su compromiso por la independencia" de los jueces españoles. Apoyó ese pesimismo, no obstante, en "tener que negociar esto con el Gobierno de Pedro Sánchez".

En ese sentido, Pons apuntó que el diálogo "será amplio" y que "si se resuelve todo, se resolverá algo más que la renovación" del CGPJ, aunque no mencionó la reforma de forma explícita. "No hay obstáculos, pero estamos metidos dentro de un contexto en el cual la ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación que afecta [a estas reuniones] claro que afecta", terminó diciendo el dirigente del PP, que ve con buenos ojos, igual que Bolaños, repetir el formato de este miércoles dentro de dos semanas, algo que para los populares "ya es un avance".

Después del encuentro también la Comisión Europea emitió un comunicado en el que celebró que ambas partes acogieran las recomendaciones que viene haciendo Bruselas en los últimos tiempos: primero renovación y después reforma del sistema de elección. "He recordado cuál es la posición de la Comisión y la importancia de un diálogo permanente", concluyó Reynders, que ha preferido, como se presumía, mantener un perfil bajo como mediador y no hacer declaraciones al final del encuentro. Sí ha insistido la Comisión en que PP y PSOE tienen un plazo de dos meses para ponerse de acuerdo bajo su tutela. El reloj ya ha empezado a correr.