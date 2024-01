El Gobierno y el PP encaran la negociación del CGPJ en pleno choque por la amnistía y sin estar claramente alineados con la UE

Este miércoles, por primera vez desde 2022, el Gobierno y el PP se sentarán a negociar un pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es el primer acercamiento en torno a este asunto, pero esta vez la Comisión Europea mediará en las conversaciones con dos objetivos a cumplir en los próximos dos meses: "No solo renovar el Consejo, sino reformarlo". Los interlocutores, que este martes protagonizaron un gran enfrentamiento durante la votación de la amnistía, no parecen estar de acuerdo entre sí ni con la postura de Bruselas.

Tras cinco años de bloqueo, el PP plantea renovar el Consejo ya con un nuevo sistema y no con el actual como pide Bruselas. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que lo importante es "renovar el CGPJ" y no se compromete en ningún momento a reformar el sistema de elección, por lo que tampoco está alineado con la Comisión.

Fuentes del entorno de Félix Bolaños afirman que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, da absoluta prioridad a la renovación y que en ningún momento ha pedido que la carrera judicial elija a parte del Consejo. Y fuentes populares dicen lo contrario, que creen que Reynders quiere renovar ya con un nuevo modelo. Sin embargo, la Comisión Europea ha sido clara en el último informe sobre el Estado de Derecho en la UE: España debe "proceder con la renovación del Consejo de la Judicatura como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas".

El comisario Reynders señaló este lunes ante los medios de comunicación que "son las formaciones políticas en España las que deben buscar la mayoría suficiente que permita renovar el CGPJ y llevar a cabo la reforma". No obstante, la Comisión ha propuesto un "diálogo estructurado" en busca de una mejora de la situación, siempre con la intención de zanjar el asunto en los próximos dos meses. Aún así, este miércoles Reynders se limitará a "hacer recomendaciones", como viene haciendo personalmente desde hace más de un año.

Del modo de proceder que resulte de la negociación dependerá la cúpula judicial española, ya que corresponde al Consejo nombrar a los magistrados que ocupan el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia y otros altos cargos de la judicatura. El próximo CGPJ será especialmente decisivo dada la acumulación de vacantes derivada de la reforma de la ley impulsada por el Gobierno en 2021 para impedir al CGPJ nombrar jueces mientras tiene el mandato caducado.

El órgano de gobierno de los jueces está formado por 20 vocales y por el presidente del Tribunal Supremo, que lo es a su vez del CGPJ. Entre los 20 vocales debe haber 12 jueces y ocho "juristas de reconocido prestigio". Actualmente, su elección se reparte a partes iguales entre el Congreso de los Diputados y el Senado: cada una de las Cámaras escoge seis jueces y cuatro magistrados, en ambos casos por mayoría de 3/5.

Tradicionalmente, esta votación solo se lleva a cabo una vez el Partido Popular y el PSOE acuerdan una lista de 20 jueces extraída de una lista previa de 50 candidatos que proporcionan las asociaciones judiciales. Es decir, que la elección del CGPJ corre a cargo del Parlamento pero se basa en una propuesta previa que hacen los jueces. ¿Qué propone Bruselas? Que las cámaras voten 20 vocales para el próximo mandato de cinco años y que se reforme la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de cara a las próximas renovaciones.

Tras la reforma legal, al menos una parte del CGPJ (a priori, los 12 vocales del turno judicial) sería nombrada por votación directa de los miembros de la carrera judicial. "Que los jueces elijan a los jueces", ha resumido en varias ocasiones el líder popular Alberto Núñez Feijóo.

El choque por la amnistía y los reproches a Bolaños

Hace tiempo que el PP denuncia que Bolaños no es el interlocutor adecuado, dado que en Génova consideran que el ministro les engañó en la última negociación sobre el CGPJ. Pero este martes, tras fracasar la tramitación de la amnistía en el Congreso, el portavoz popular Miguel Tellado elevó aún más su tono contra el ministro.

Dijo que debería estar inhabilitado en el cargo por "callar" mientras en el Pleno se insultaba a los jueces. "Creo que el señor Bolaños sale de este Pleno tremendamente tocado y que desde luego no ha dignificado el cargo que ocupa como ministro de Justicia", zanjó horas antes del arranque de la negociación.

Al otro lado de la mesa tampoco están por la labor de calmar las aguas: el ministro celebró la mediación de la Comisión Europea recordando las "32 excusas" que ha presentado el PP para no renovar el Consejo. "Parece una cosa ridícula", añadió el titular de Justicia a la par que instaba al PP a abandonar "la rebeldía".