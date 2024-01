El PSOE tumba las últimas enmiendas de Junts y ERC a la amnistía y la aprobación de la ley queda en el aire

El PSOE ha votado finalmente en contra de las enmiendas de Junts y ERC a la ley de amnistía, de modo que la aprobación de la norma está en el aire, ya que los postconvergentes habían amenazado con no votar a favor si no se incluían los cambios en los que exigen ampliar el ámbito de aplicación de la medida de gracia a todos los presuntos delitos de terrorismo y de traición a España cometidos durante el procés y en los años siguientes.

Unos minutos antes de la votación, fuentes socialistas habían manifestado su sentido del voto alegando que "la ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia". "Ha llegado la hora de la verdad. Esta tarde elegimos entre la amnistía y el diálogo como vía de solución de conflictos o la continuidad de la judicialización de la política. Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día", explicaron.

Pero, según ha indicado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no están de acuerdo con el articulado actual y creen que hay que ampliar los ámbitos de aplicación de la medida de gracia ante los movimientos judiciales que se han visto en los últimos días y que implican a dirigentes independentistas como Carles Puigdemont.

Por eso, ha avisado de que "una amnistía selectiva y en diferido no es" lo que se firmó con el PSOE, y defiende una amnistía "integral, que no deje a nadie atrás, a nadie" y que no esté al albur de una "justicia prevaricadora".

Tras la votación de las enmiendas, el Congreso se ha dado un plazo de media hora para reunirse de nuevo y votar el dictamen de la ley que salió de la Comisión de Justicia.